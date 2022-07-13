Спека повертається: яку погоду очікувати в Україні 14 липня

14 липня в Україні почне підійматись температура повітря, а дощі відступлять у більшості областей. Детальний прогноз по містах читайте далі.

14 липня, у середу, в Україну прийде потепління, а середня температура повітря вдень складе до +22+28. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, найсвіжіше буде на північному сході України, де вдень до +19+22. А на Одещині та на Закарпатті очікується справжня спека до +30.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Дощовий циклон відступить, опади припинятимуться, переважатиме в Україні суха погода, з'явиться сонечко. Лише північні області та північно-східну частину України ще зачепить мокрим хвостом атмосферний фронт цього циклону – там ймовірні періодичні дощі, грози, – додала вона.

У Києві 14 липня погода проясниться, а температура вдень сягне позначки до +24.

Прогноз погоди на 14 липня у містах України:

Ужгород +27+29

Львів +25+27

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +25+27

Тернопіль +24+26

Рівне +23+25

Луцьк +23+25

Вінниця +25+27

Хмельницький +26+28

Житомир +23+25

Чернігів +20+22

Черкаси +25+27

Кропивницький +24+26

Миколаїв +26+28

Одеса +27+29

Херсон +26+28

Сімферополь +26+28

Полтава +21+23

Суми +20+22

Харків +21+23

Дніпро +24+26

Запоріжжя +25+27

Донецьк +24+26

Луганськ +26+28

Читайте також: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн