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Спека повертається: яку погоду очікувати в Україні 14 липня

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Прогноз погоди на 14 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 14 липня 2022 в Україні / Galina Chikunova on Unsplash

14 липня в Україні почне підійматись температура повітря, а дощі відступлять у більшості областей. Детальний прогноз по містах читайте далі.

14 липня, у середу, в Україну прийде потепління, а середня температура повітря вдень складе до +22+28. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, найсвіжіше буде на північному сході України, де вдень до +19+22. А на Одещині та на Закарпатті очікується справжня спека до +30.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Дощовий циклон відступить, опади припинятимуться, переважатиме в Україні суха погода, з'явиться сонечко. Лише північні області та північно-східну частину України ще зачепить мокрим хвостом атмосферний фронт цього циклону – там ймовірні періодичні дощі, грози, – додала вона.

У Києві 14 липня погода проясниться, а температура вдень сягне позначки до +24.

Прогноз погоди на 14 липня у містах України:

Спека повертається: яку погоду очікувати в Україні 14 липня - фото 509382
  • Ужгород +27+29
  • Львів +25+27
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +25+27
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +26+28
  • Житомир +23+25
  • Чернігів +20+22
  • Черкаси +25+27
  • Кропивницький +24+26
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +27+29
  • Херсон +26+28
  • Сімферополь +26+28
  • Полтава +21+23
  • Суми +20+22
  • Харків +21+23
  • Дніпро +24+26
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +24+26
  • Луганськ +26+28

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