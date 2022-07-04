Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Спека повертається: якою буде погода в Україні 4 липня

  • 33
Прогноз погоди на 4 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 4 липня 2022 в Україні / Chris Reyem on Unsplash

4 липня в Україні продовжить підійматись температура повітря, яка затримається до другої половини тижня. Детальний прогноз по містах читайте далі.

4 липня, у понеділок, антициклон зумовить майже по всій Україні суху та сонячну погоду. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, середня температура вдень складе до +28+34.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

У Києві понеділок буде гарячим, до +33 градусів, та сонячним, без дощів. Спека побуде в нас першу половину наступного тижня, а ось у середу-четвер, 6-7 липня, через Україну переміщуватиметься холодний атмосферний фронт із заходу Європи. Результат – в більшості наших областей з другої половини тижня спека послабне до +22+28 градусів, лише в східних областях та на південному сході України гарячіше повітря затримається, – додала вона.

Прогноз погоди на 4 липня у містах України:

Спека повертається: якою буде погода в Україні 4 липня - фото 508779
  • Ужгород +34+36
  • Львів +28+30
  • Чернівці +30+32
  • Івано-Франківськ +28+30
  • Тернопіль +29+31
  • Рівне +29+31
  • Луцьк +28+30
  • Вінниця +30+32
  • Хмельницький +29+31
  • Житомир +30+32
  • Чернігів +30+32
  • Черкаси +30+32
  • Кропивницький +30+32
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +29+31
  • Херсон +30+32
  • Сімферополь +28+30
  • Полтава +29+31
  • Суми +30+32
  • Харків +31+33
  • Дніпро +30+32
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +30+32
  • Луганськ +29+31

Читайте також: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн

пропозиції партнерів
Новини