Спека повертається: якою буде погода в Україні 4 липня

4 липня в Україні продовжить підійматись температура повітря, яка затримається до другої половини тижня. Детальний прогноз по містах читайте далі.

4 липня, у понеділок, антициклон зумовить майже по всій Україні суху та сонячну погоду. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, середня температура вдень складе до +28+34.

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У Києві понеділок буде гарячим, до +33 градусів, та сонячним, без дощів. Спека побуде в нас першу половину наступного тижня, а ось у середу-четвер, 6-7 липня, через Україну переміщуватиметься холодний атмосферний фронт із заходу Європи. Результат – в більшості наших областей з другої половини тижня спека послабне до +22+28 градусів, лише в східних областях та на південному сході України гарячіше повітря затримається, – додала вона.

Прогноз погоди на 4 липня у містах України:

Ужгород +34+36

Львів +28+30

Чернівці +30+32

Івано-Франківськ +28+30

Тернопіль +29+31

Рівне +29+31

Луцьк +28+30

Вінниця +30+32

Хмельницький +29+31

Житомир +30+32

Чернігів +30+32

Черкаси +30+32

Кропивницький +30+32

Миколаїв +30+32

Одеса +29+31

Херсон +30+32

Сімферополь +28+30

Полтава +29+31

Суми +30+32

Харків +31+33

Дніпро +30+32

Запоріжжя +29+31

Донецьк +30+32

Луганськ +29+31

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