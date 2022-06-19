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війна Kalush

Спека повертається: прогноз погоди в Україні на 20 червня

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Прогноз погоди на 20 червня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 20 червня 2022 в Україні / Ann Danilina on Unsplash

20 червня в Україні переважатиме сонячна та суха погода, а температура повітря продовжить підійматись. Детальний прогноз по містах читайте далі.

20 червня, у понеділок, в Україні втримається малохмарна погода без значних опадів. А літня спека повернеться з новою силою у всі області. Відповідно до даних Укргідрометцентру, середня температура вдень втримається на рівні +29+23.

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У Києві та на Київщині 20 червня також переважатиме сонячна погода з південно-західним вітром до 3-8 м/с, а повітря вдень прогріється до +32+34. А вже з вівторка по всій країні очікується значне зниження температури та локальні дощі з грозами.

Прогноз погоди на 20 червня у містах України:

Спека повертається: прогноз погоди в Україні на 20 червня - фото 507857
  • Ужгород +30+22
  • Львів +31+33
  • Чернівці +31+33
  • Івано-Франківськ +31+33
  • Тернопіль +31+33
  • Рівне +31+33
  • Луцьк +31+33
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький +31+33
  • Житомир +31+33
  • Чернігів +31+33
  • Черкаси +30+22
  • Кропивницький +29+31
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +28+30
  • Херсон +29+31
  • Сімферополь +28+30
  • Полтава +30+22
  • Суми +31+33
  • Харків +30+22
  • Дніпро +30+22
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +30+22
  • Луганськ +30+22

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