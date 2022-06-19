Спека повертається: прогноз погоди в Україні на 20 червня

20 червня в Україні переважатиме сонячна та суха погода, а температура повітря продовжить підійматись. Детальний прогноз по містах читайте далі.

20 червня, у понеділок, в Україні втримається малохмарна погода без значних опадів. А літня спека повернеться з новою силою у всі області. Відповідно до даних Укргідрометцентру, середня температура вдень втримається на рівні +29+23.

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У Києві та на Київщині 20 червня також переважатиме сонячна погода з південно-західним вітром до 3-8 м/с, а повітря вдень прогріється до +32+34. А вже з вівторка по всій країні очікується значне зниження температури та локальні дощі з грозами.

Прогноз погоди на 20 червня у містах України:

Ужгород +30+22

Львів +31+33

Чернівці +31+33

Івано-Франківськ +31+33

Тернопіль +31+33

Рівне +31+33

Луцьк +31+33

Вінниця +29+31

Хмельницький +31+33

Житомир +31+33

Чернігів +31+33

Черкаси +30+22

Кропивницький +29+31

Миколаїв +29+31

Одеса +28+30

Херсон +29+31

Сімферополь +28+30

Полтава +30+22

Суми +31+33

Харків +30+22

Дніпро +30+22

Запоріжжя +29+31

Донецьк +30+22

Луганськ +30+22

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