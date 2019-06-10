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Спека посилюється: прогноз погоди на 11 червня
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11 червня по всій країні очікується відчутне підняття температури, яке може вплинути на самопочуття. Однак дощі все ж пройдуть у кількох областях. Детальніше про погоду на завтра читайте далі.
11 червня, у вівторок, в Україні продовжить підійматись температура повітря аж до позначок у +30+34, а на заході до +27+31. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, така погода може призвести до запаморочення, теплових ударів, проблем з диханням і тиском. До того ж, підвищиться рівень пожежної небезпеки.
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"Дощі з грозами ймовірні у західних областях, у північній частині та на Вінниччині. Локально очікуються при грозах сильні зливи та шквалисте посилення вітру, також град. Стосовно Заходу. Грозові дощі малоймовірні на території, прилеглій до західного кордону України. На Сході, Півдні та у більшості центральних областей переважатиме суха повітряна маса", – розповіла Діденко.
У Києві 11 червня також буде спекотно, до +30+32, однак можливі незначні дощі з грозою. А до кінця тижня температура продовжить підійматись. Послабне спека ближче до 16-17 червня.
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