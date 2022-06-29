Спека, похолодання, грози та смерчі: синоптик попередила про погоду 30 червня

30 червня в Україні очікується доволі колоритна погода, адже місцями спека почне спадати, а також пройдуть сильні грози зі шквалами. Детальний прогноз на останній день червня по містах читайте далі.

30 червня, у четвер, спека затримається лише у західних областях, де вдень до +30+35. У східних областях буде до +23+27, а на решті території до +25+30. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Через значні температурні контрасти, від +35 до +25 градусів, та через діяльність атмосферних фронтів у більшості областей України очікуються місцями (!) – зливи, грози, при грозах можливі локально град, шквали та навіть мілко масштабні смерчі. Західні області належатимуть області підвищеного атмосферного тиску, тому там якісь суттєві опади навряд – сонце та спека, – пояснила вона.

У Києві 30 червня температура знизиться до +28+29, можливий дощ з грозою.

Прогноз погоди на 30 червня у містах України:

Ужгород +36+38

Львів +34+36

Чернівці +33+35

Івано-Франківськ +34+36

Тернопіль +32+34

Рівне +31+33

Луцьк +33+35

Вінниця +31+33

Хмельницький +31+33

Житомир +28+30

Чернігів +27+29

Черкаси +26+28

Кропивницький +26+28

Миколаїв +28+30

Одеса +27+29

Херсон +28+30

Сімферополь +27+29

Полтава +26+28

Суми +26+28

Харків +26+28

Дніпро +27+29

Запоріжжя +29+31

Донецьк +26+28

Луганськ +26+28

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