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Спека, похолодання, грози та смерчі: синоптик попередила про погоду 30 червня

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Прогноз погоди на 30 червня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 30 червня 2022 в Україні / Barna Bartis on Unsplash

30 червня в Україні очікується доволі колоритна погода, адже місцями спека почне спадати, а також пройдуть сильні грози зі шквалами. Детальний прогноз на останній день червня по містах читайте далі.

30 червня, у четвер, спека затримається лише у західних областях, де вдень до +30+35. У східних областях буде до +23+27, а на решті території до +25+30. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Через значні температурні контрасти, від +35 до +25 градусів, та через діяльність атмосферних фронтів у більшості областей України очікуються місцями (!) – зливи, грози, при грозах можливі локально град, шквали та навіть мілко масштабні смерчі. Західні області належатимуть області підвищеного атмосферного тиску, тому там якісь суттєві опади навряд – сонце та спека, – пояснила вона.

У Києві 30 червня температура знизиться до +28+29, можливий дощ з грозою.

Прогноз погоди на 30 червня у містах України:

Спека, похолодання, грози та смерчі: синоптик попередила про погоду 30 червня - фото 508498
  • Ужгород +36+38
  • Львів +34+36
  • Чернівці +33+35
  • Івано-Франківськ +34+36
  • Тернопіль +32+34
  • Рівне +31+33
  • Луцьк +33+35
  • Вінниця +31+33
  • Хмельницький +31+33
  • Житомир +28+30
  • Чернігів +27+29
  • Черкаси +26+28
  • Кропивницький +26+28
  • Миколаїв +28+30
  • Одеса +27+29
  • Херсон +28+30
  • Сімферополь +27+29
  • Полтава +26+28
  • Суми +26+28
  • Харків +26+28
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +26+28

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