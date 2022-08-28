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Спека перед похолоданням: якою буде погода 29 серпня в Україні

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Прогноз погоди на 29 серпня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 29 серпня 2022 в Україні / Chen Mizrach on Unsplash

29 серпня майже по всій країні переважатиме спекотна погода, лише у кількох областях температура поступово почне знижуватись. Детальний прогноз по містах читайте далі.

29 серпня, у понеділок, у більшості областей втримається спекотна погода до +29+33, а трохи свіжіше буде у західних – до +23+28. За словами синоптик Наталки Діденко, зовсім скоро в країну прийде похолодання.

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Дощі з грозами, переважно локального характеру, пройдуть на крайньому сході України, а в другій половині дня та надвечір прийдуть до західних областей і дістануться Житомирщини й Київщини. На решті території домінуватиме суха погода. Вітер перебудовуються зі східного, південно-східного на північно-західний, буде помірним, – додала вона.

У Києві 29 серпня вдень до +30+32, а дощі з грозою завітають у столицю лише ввечері. В останні дні серпня температура повітря почне знижуватись у всіх областях, а 1-2 вересня дійде до позначок в +18+23 на Заході та на Півночі країни. Початок осені у центральних областях прийде з +20+25 градусами, а спека все ще нагадуватиме про себе у північних та східних областях, де буде до +25+29.

Прогноз погоди на 29 серпня у містах України:

Спека перед похолоданням: якою буде погода 29 серпня в Україні - фото 512154
  • Ужгород +25+27
  • Львів +24+26
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Чернівці +26+28
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький +26+28
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +27+29
  • Черкаси +29+31
  • Кропивницький +29+31
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +31+33
  • Херсон +30+32
  • Сімферополь +30+32
  • Полтава +28+30
  • Суми +26+28
  • Харків +29+31
  • Дніпро +29+31
  • Запоріжжя +30+32
  • Донецьк +30+32
  • Луганськ +30+32

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