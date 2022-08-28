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Спека перед похолоданням: якою буде погода 29 серпня в Україні
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29 серпня майже по всій країні переважатиме спекотна погода, лише у кількох областях температура поступово почне знижуватись. Детальний прогноз по містах читайте далі.
29 серпня, у понеділок, у більшості областей втримається спекотна погода до +29+33, а трохи свіжіше буде у західних – до +23+28. За словами синоптик Наталки Діденко, зовсім скоро в країну прийде похолодання.
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Дощі з грозами, переважно локального характеру, пройдуть на крайньому сході України, а в другій половині дня та надвечір прийдуть до західних областей і дістануться Житомирщини й Київщини. На решті території домінуватиме суха погода. Вітер перебудовуються зі східного, південно-східного на північно-західний, буде помірним, – додала вона.
У Києві 29 серпня вдень до +30+32, а дощі з грозою завітають у столицю лише ввечері. В останні дні серпня температура повітря почне знижуватись у всіх областях, а 1-2 вересня дійде до позначок в +18+23 на Заході та на Півночі країни. Початок осені у центральних областях прийде з +20+25 градусами, а спека все ще нагадуватиме про себе у північних та східних областях, де буде до +25+29.
Прогноз погоди на 29 серпня у містах України:
- Ужгород +25+27
- Львів +24+26
- Івано-Франківськ +24+26
- Чернівці +26+28
- Тернопіль +25+27
- Рівне +24+26
- Луцьк +24+26
- Вінниця +29+31
- Хмельницький +26+28
- Житомир +26+28
- Чернігів +27+29
- Черкаси +29+31
- Кропивницький +29+31
- Миколаїв +30+32
- Одеса +31+33
- Херсон +30+32
- Сімферополь +30+32
- Полтава +28+30
- Суми +26+28
- Харків +29+31
- Дніпро +29+31
- Запоріжжя +30+32
- Донецьк +30+32
- Луганськ +30+32
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