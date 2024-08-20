Пальчики оближете: готуємо ніжні креветки разом з Ольгою Рябенко

Цього разу пропонуємо вам приготувати морепродукти на вечерю. Радіо Максимум ділиться рецептом ніжних та апетитних креветок.

Українська шеф-кухарка Ольга Рябенко щоразу розповідає підписникам нові й нові рецепти. Шукайте деталі приготування креветок на її сторінці у Instagram.

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За словами кулінарки, якщо хочете, щоб креветки вийшли ніжними та не сухими. Тоді час на приготування цієї страви не може перевищити 10 хв.

Ця страва ідеально підходить для легкого обіду або романтичної вечері. До речі, такі креветки чудово поєднуються з пастою та рисом, або можуть бути самостійною стравою, – пише Рябенко.

Інгредієнти:

Креветки – 500 г;

Сіль, перець;

Паприка копчена - 1 ч.л

Цедра ½ лимона;

Масло – 80 г;

Борошно;

Оливкова олія;

Часник – 3 зубці;

Сік ½ лимона;

Свіжа петрушка

Процес приготування:

1. Креветки почистити як на відео та просушити за допомогою паперового рушника.

2. Посолити, поперчити, додати паприку та цедру лимона. Перемішати і залишити на кілька хвилин.

3. Масло змішати з борошном.

4. На сковорідку влити олію, розігріти, додати масло з борошном.

5. Додати подрібнений часник і обсмажити 1 хв.

6. Викласти в сковорідку креветки та смажити 3-4 хв.

7. Полити лимонним соком та додати подрібнену петрушку.

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