Разом з Євгеном Клопотенком готуємо соус Болоньєзе та страви, до якого він входить

Це відео знахідка для тих, хто любить готувати одразу на весь тиждень. Адже приготувавши цей соус болоньєзе його можна і в пасту додати, і лазанью зробити, і запекти в духовці з картоплею.

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко вирішив полегшити життя багатьом господиням. На своєму ютуб-каналі він поділився лайфхаком, як готувати швидко багато страв.

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Приготувавши один соус – ви можете його додати до інших страв.

Інгредієнти на соус Болоньєзе на 3 страви:

Фарш курячий – 3 паковання;

Морква – 1 шт;

Цибуля – 2 шт;

Томати пілаті – 600 г;

Орегано – ½ ч. л.;

Сіль – 2 ч. л.;

Олія – 2 ст. л.

Перець чорний – за смаком.

Інгредієнти для пасти Болоньєзе:

Паста — 280 г;

Сіль — 1 ч. л.;

Пармезан — 50 г

Рукола — 25 г

Інгредієнти для Лазаньї:

Листи лазаньї — 300 г

Молоко — 0,5 л;

Борошно — 50 г;

Вершкове масло — 50 г;

Сіль — ⅓ ч. л.;

Мускатний горіх – за смаком;

Твердий сир — 150 г.

Інгредієнти для запіканки з картоплею:

Картопля — 700 г;

Олія — 1 ст. л.;

Сіль — ½ ч. л.;

Твердий сир — 75 г

Спосіб приготування соусу Болоньєзе:

1. На пательні з олією посмажити порізану цибулю і моркву, додати фарш.

2. Присмажити 7-10 хвилин, додати перебиті томати пілаті, протушкувати приблизно 25-30 хвилин, додати сіль і орегано.

Спосіб приготування пасти Болоньєзе:

1. Спагеті відварити до стану аль денте, перекласти до пательні з Болоньєзе, перемішати, протушкувати 1-2 хвилини.

2. Подавати з сиром пармезан та руколою.

Спосіб приготування лазаньї:

1. Зварити соус Бешамель: в сотейник покласти вершкове масло, додати борошно та обсмажити протягом 1 хвилини.

2. Поступово додати молоко, суміш постійно помішуючи, довести до густого стану. натерти сир.

3. Форму для запікання змазати соусом Бешамель (2-3 ст. л.), викласти листи лазаньї, знову змазати соусом Бешамель, додати Болоньєзе, присипати натертим сиром.

4. Повторити шари: листи лазаньї, Бешамель, Болоньєзе, сир.

5. Поставити до духовки і запікати 15 хвилин при температурі 180°C, дістати, посипати тертим сиром і запікати ще 10 хвилин.

Спосіб приготування запіканки з картоплею:

1. Картоплю помити, відварити до готовності, обсушити.

2. Викласти в форму, змазану олією, придавити картоплю каструлею.

3. Додати Болоньєзе, присипати натертим сиром.

4. Запекти при температурі 180°C протягом 15 хвилин.

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