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Разом з Євгеном Клопотенком готуємо соус Болоньєзе та страви, до якого він входить
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Це відео знахідка для тих, хто любить готувати одразу на весь тиждень. Адже приготувавши цей соус болоньєзе його можна і в пасту додати, і лазанью зробити, і запекти в духовці з картоплею.
Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко вирішив полегшити життя багатьом господиням. На своєму ютуб-каналі він поділився лайфхаком, як готувати швидко багато страв.
До слова: Готуємо тарт нашвидкуруч разом з Ектором Хіменесом-Браво
Приготувавши один соус – ви можете його додати до інших страв.
Інгредієнти на соус Болоньєзе на 3 страви:
- Фарш курячий – 3 паковання;
- Морква – 1 шт;
- Цибуля – 2 шт;
- Томати пілаті – 600 г;
- Орегано – ½ ч. л.;
- Сіль – 2 ч. л.;
- Олія – 2 ст. л.
- Перець чорний – за смаком.
Інгредієнти для пасти Болоньєзе:
- Паста — 280 г;
- Сіль — 1 ч. л.;
- Пармезан — 50 г
- Рукола — 25 г
Інгредієнти для Лазаньї:
- Листи лазаньї — 300 г
- Молоко — 0,5 л;
- Борошно — 50 г;
- Вершкове масло — 50 г;
- Сіль — ⅓ ч. л.;
- Мускатний горіх – за смаком;
- Твердий сир — 150 г.
Інгредієнти для запіканки з картоплею:
- Картопля — 700 г;
- Олія — 1 ст. л.;
- Сіль — ½ ч. л.;
- Твердий сир — 75 г
Спосіб приготування соусу Болоньєзе:
1. На пательні з олією посмажити порізану цибулю і моркву, додати фарш.
2. Присмажити 7-10 хвилин, додати перебиті томати пілаті, протушкувати приблизно 25-30 хвилин, додати сіль і орегано.
Спосіб приготування пасти Болоньєзе:
1. Спагеті відварити до стану аль денте, перекласти до пательні з Болоньєзе, перемішати, протушкувати 1-2 хвилини.
2. Подавати з сиром пармезан та руколою.
Спосіб приготування лазаньї:
1. Зварити соус Бешамель: в сотейник покласти вершкове масло, додати борошно та обсмажити протягом 1 хвилини.
2. Поступово додати молоко, суміш постійно помішуючи, довести до густого стану. натерти сир.
3. Форму для запікання змазати соусом Бешамель (2-3 ст. л.), викласти листи лазаньї, знову змазати соусом Бешамель, додати Болоньєзе, присипати натертим сиром.
4. Повторити шари: листи лазаньї, Бешамель, Болоньєзе, сир.
5. Поставити до духовки і запікати 15 хвилин при температурі 180°C, дістати, посипати тертим сиром і запікати ще 10 хвилин.
Спосіб приготування запіканки з картоплею:
1. Картоплю помити, відварити до готовності, обсушити.
2. Викласти в форму, змазану олією, придавити картоплю каструлею.
3. Додати Болоньєзе, присипати натертим сиром.
4. Запекти при температурі 180°C протягом 15 хвилин.
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