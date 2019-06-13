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Специфікації Xiaomi Mi A3 витекли в мережу до анонсу
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Індійський інсайдер Мукул Шарма, який відзначився правдивими витоками фотографій Xiaomi Mi Band 4, опублікував у своєму Twitter-блозі специфікації неанонсованого смартфона Xiaomi Mi A3.
Крім даних про начинку пристрою, він повідомив і дату анонсу наступної новинки популярного бренду.
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За наявною інформацією, апарат з кодовим номером M1906F9SC буде побудований на базі мобільної платформи Qualcomm Snapdragon 712.
Новинка отримає дисплей з отвором для 32-мегапіксельної фронталки, потрійну основну камеру з сенсором Sony IMX582 на 48 Мп і акумулятор на 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 18 Вт. Згідно з ранніми витоками, гаджет отримає 6 ГБ оперативної пам'яті.
Молодшій версії гаджета під назвою Xiaomi Mi A3 Lite інсайдер приписує процесор Snapdragon 710. Обидва смартфони імовірно будуть працювати під управлінням чистої версії Android без фірмової оболонки MIUI.
Список інших технічних характеристик і ціну Xiaomi Mi A3 і Mi A3 Lite джерело не наводить. Презентація новинок, за твердженням джерела, відбудеться в липні поточного року.
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