Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорнобиль Євро 2020 Парламентські вибори 2019

Специфікації Xiaomi Mi A3 витекли в мережу до анонсу

  • 17
Xiaomi Mi A3 потішить потужним процесором - фото 1
Xiaomi Mi A3 потішить потужним процесором

Індійський інсайдер Мукул Шарма, який відзначився правдивими витоками фотографій Xiaomi Mi Band 4, опублікував у своєму Twitter-блозі специфікації неанонсованого смартфона Xiaomi Mi A3.

Крім даних про начинку пристрою, він повідомив і дату анонсу наступної новинки популярного бренду.

І ще: Xiaomi Mi Band 4: чому нове покоління фітнес-браслетів приречене на провал

За наявною інформацією, апарат з кодовим номером M1906F9SC буде побудований на базі мобільної платформи Qualcomm Snapdragon 712.

Новинка отримає дисплей з отвором для 32-мегапіксельної фронталки, потрійну основну камеру з сенсором Sony IMX582 на 48 Мп і акумулятор на 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 18 Вт. Згідно з ранніми витоками, гаджет отримає 6 ГБ оперативної пам'яті.

Xiaomi Mi A3 покажуть влипні цього року - фото 334033

Молодшій версії гаджета під назвою Xiaomi Mi A3 Lite інсайдер приписує процесор Snapdragon 710. Обидва смартфони імовірно будуть працювати під управлінням чистої версії Android без фірмової оболонки MIUI.

Список інших технічних характеристик і ціну Xiaomi Mi A3 і Mi A3 Lite джерело не наводить. Презентація новинок, за твердженням джерела, відбудеться в липні поточного року.

Читайте також: Samsung випустила захищений смартфон Galaxy XCover 4s

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi Mi Band 4: чому нове покоління фітнес-браслетів приречене на провал
  • 10 червня, 12:14
  • 947
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Бургас
  • 11 червня, 17:21
  • 891
ТЕСТ: Вгадай, що стало причиною хвороби у серіалі Доктор Хаус
  • 11 червня, 12:00
  • 680
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони