Samsung випустила захищений смартфон Galaxy XCover 4s

Компанія Samsung офіційно представила свій новий смартфон під назвою Galaxy XCover 4s. За характеристиками, це модель середньобюджетного сегмента, але через високий ступінь захисту від негативних зовнішніх впливів, пристрій виявився не з дешевих. Чим ще вразить новинка від корейців?

Представлена ​​новинка сертифікована за стандартом IP68 (повний захист від потрапляння пилу всередину, витримується занурення у воду на глибину понад 1 метр тривалістю понад 30 хв, пристрій може працювати в зануреному режимі) і відповідає вимогам стандарту MIL-STD 810G.

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Смартфон Samsung Galaxy XCover 4s оснащений 5-дюймовим TFT дисплеєм з роздільною здатністю HD та процесором Exynos 7885. Апарат несе на борту 3 ГБ оперативної пам'яті і 32 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

Основна камера на задній панелі виконана на базі одиночного 16-мегапіксельного сенсора та доповнена об'єктивом з діафрагмою f / 1.7. На лицьовій панелі розташована 5-мегапіксельна камера (об'єктив з діафрагмою f / 2.2). За автономність відповідає акумулятор на 2800 мАг.

Габарити пристрою: 145,9 × 73,1 × 9,7 мм. Також на корпусі міститься спеціальна кнопка XCover, яку можна налаштувати для запуску додатків, що часто використовуються. Працює пристрій на базі новенького Android 9 Pie.

Galaxy XCover 4s отримав повноцінний захист від води та інших чинників:

Новий захищений смартфон Samsung Galaxy XCover 4s надійде у продаж у липні за ціною € 299,99. Спочатку новинку можна буде купити в Італії, а потім вона з'явиться і в інших країнах Європи. Якою буде рекомендована ціна в Україні – поки невідомо.

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