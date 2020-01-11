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Хакери отримають чималу суму за злом Tesla Model 3

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Хакери отримають чималу суму за злом Tesla Model 3 - фото 1

Tesla на міжнародному змаганні хакерів Pwn2Own запропонує зламати свої електромобілі за велику винагороду.Для охочих взяти участь у змаганні компанія підготувала 1 мільйон доларів і електрокар Model 3 в подарунок. Конкурсне змагання пройде в канадському Ванкувері.

Під час конкурсу хакери зможуть отримати нагороди в трьох категоріях, які відповідають рівням безпеки електромобілів Tesla. Розмір винагороди буде змінюватися від рівня до рівня.

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Хакери отримають чималу суму за злом Tesla Model 3 - фото 379132

За знаходження уразливості в модулях Wi-Fi або Bluetooth, що відповідає третьому рівню, зломщик отримає 60 тисяч доларів. В рамках завдань другого рівня хакеру запропонують отримати доступ до розважальної системи авто, за що покладена нагорода у 250 тисяч доларів. Той, хто зможе перехопити управління автопілотом, отримає 500 тисяч доларів як нагороду за випробування першого рівня.

Крім того, Tesla також обіцяє подарувати електромобіль Model 3 за злом віртуального ключа від своїх електрокарів.

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Джерело: electrek
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