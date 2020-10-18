Для крихітних: у Ліверпулі здають квартиру з креативною ванною кімнатою (фото)

Дівчина шукала помешкання у Ліверпулі, але точно не очікувала, що натрапить на квартиру з такою ванною. Здається, власники вирішили убити двох зайців, але витівка не вдалась.

Британка з ніком _altx поділилась у соцмережі Twitter історією того, як намагалась знайти собі помешкання у Ліверпулі та натрапила на, здавалося б, ідеальну квартиру. Але у неї був один мінус: дуже креативна ванна кімната.

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Помешкання на першому поверсі з сучасною кухнею та світлою кімнатою коштує близько 525 фунтів стерлінгів за місяць, що доволі непогано. Виглядає все так:

Але є один нюанс: ванна кімната дивує просторим душем і дуже крихітною ванною (або її половиною).

Why has this flat got literally half a fuckin bath pic.twitter.com/SO9YMFJFcR — (@_altx) October 13, 2020

І поки коментатори намагались зрозуміти, чи це такий гігантський умивальник, чи просто ванна для крихітних каченят, то авторка знайшла оригінальне оголошення, де власники зазначають, що це горді "чверті ванни". Як розслабитись у ній - складно уявити, адже більшість людей навіть не назвали це половиною ванни.

After all of the bidet comments I had to go an check and it genuinely isn’t a tiny bath I cba pic.twitter.com/aOXyR18EBF — (@_altx) October 14, 2020

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