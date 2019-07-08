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Дружина українського футболіста показала соковиті форми на відпочинку

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Гаряча Анна Кравець - фото 1
Гаряча Анна Кравець / Picdeer

Дружина українського форварда Кайсеріспора Артема Кравця Анна разом зі своїм чоловіком відпочила на Мальдівах. Красуня буквально завалила своїх фоловерів фото з райського курорту!

Відповідні знімки з'явилися в Instagram.

І ще: Де та з ким відпочивають зіркові українські футболісти: фото

Анна Кравець без сорому публікує відверті знімки і дуже любить фотографуватися в купальнику. У дівчини дуже струнка фігура і вона часто радує фанатів фото.

Дружина футболіста привезла з собою на екзотичний відпочинок велику кількість купальників, які можуть вразити навіть найвибагливішого поціновувача жіночої краси. У колекції Анни кілька купальників чорного кольору різного фасону. Зазначимо, що їй однаково підходять як роздільні, так і суцільні купальники.

Читайте також: Дівчина героя української молодіжки на ЧС 2019 підкорила мережу: гарячі фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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