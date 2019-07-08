Дружина українського футболіста показала соковиті форми на відпочинку

Дружина українського форварда Кайсеріспора Артема Кравця Анна разом зі своїм чоловіком відпочила на Мальдівах. Красуня буквально завалила своїх фоловерів фото з райського курорту!

Відповідні знімки з'явилися в Instagram.

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Анна Кравець без сорому публікує відверті знімки і дуже любить фотографуватися в купальнику. У дівчини дуже струнка фігура і вона часто радує фанатів фото.

Дружина футболіста привезла з собою на екзотичний відпочинок велику кількість купальників, які можуть вразити навіть найвибагливішого поціновувача жіночої краси. У колекції Анни кілька купальників чорного кольору різного фасону. Зазначимо, що їй однаково підходять як роздільні, так і суцільні купальники.

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