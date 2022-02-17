Спагеті не для кохання: названо найгіршу їжу для побачень

Є чимало речей, про які хвилюються люди на побаченнях, і їжа теж входить до цього переліку. Виявилось, що формат та продукти дуже сильно бентежать під час зустрічей з потенційним партнером. І ось від чого краще відмовитись.

Плануєте покликати другу половинку на побачення зі свічами, замовити пасту та устриці? Саме час змінити меню на цей особливий вечір. За дослідженням від Kallø, яке проводили серед 2 тисяч дорослих британців, це далеко страви зі спагеті, реберця, кукурудза та багато інших смаколиків є найгіршою їжею для побачень. І навіть устриці, які вважають стравою кохання, теж опинились у переліку.

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Дві третини опитаних почуваються незручно, коли доводиться їсти "брудну" їжу на очах в другої половинки, а страви, які можна розлити, є справжнім провалом.

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Лише п'ята частина дорослих почувалась комфортно, якби на побаченні довелось їсти спагеті та локшину. 7 з 10 вважають, що вміти їх їсти красиво - це мистецтво. Четверо з десятьох одразу ж розглядають складність споживання їжі перед тим, як її приготувати чи замовити. Ще 28% оцінюють, чи не застрягне вона між зубами.

До слова, 7 з 10 вважають, що на першому побаченні важливо обирати найменш "безладну" їжу. Але навіть такі складнощі не ламають думку, про те, що шлях до серця все ж йде через смаколики. 47% опитаних зізнались, що ідеальне побачення, це коли для них готує друга половинка.

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ТОП 20 продуктів, які варто уникати на побаченнях:

Карі Спагеті Реберця Кукурудза в качанах Устриці Страви з локшиною Курячі крильця Суші Морепродукти Фахіта (тортильї) Бургер Сосиски з пюре Картопля з рибою Буріто Суп Піца Страви з рисом Тако Печеня Рагу

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