На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Спагеті не для кохання: названо найгіршу їжу для побачень
-
- 114
Є чимало речей, про які хвилюються люди на побаченнях, і їжа теж входить до цього переліку. Виявилось, що формат та продукти дуже сильно бентежать під час зустрічей з потенційним партнером. І ось від чого краще відмовитись.
Плануєте покликати другу половинку на побачення зі свічами, замовити пасту та устриці? Саме час змінити меню на цей особливий вечір. За дослідженням від Kallø, яке проводили серед 2 тисяч дорослих британців, це далеко страви зі спагеті, реберця, кукурудза та багато інших смаколиків є найгіршою їжею для побачень. І навіть устриці, які вважають стравою кохання, теж опинились у переліку.
І ще: Як вибір піци вказує на ваші вподобання у стосунках: незвичайне дослідження
Дві третини опитаних почуваються незручно, коли доводиться їсти "брудну" їжу на очах в другої половинки, а страви, які можна розлити, є справжнім провалом.
Лише п'ята частина дорослих почувалась комфортно, якби на побаченні довелось їсти спагеті та локшину. 7 з 10 вважають, що вміти їх їсти красиво - це мистецтво. Четверо з десятьох одразу ж розглядають складність споживання їжі перед тим, як її приготувати чи замовити. Ще 28% оцінюють, чи не застрягне вона між зубами.
До слова, 7 з 10 вважають, що на першому побаченні важливо обирати найменш "безладну" їжу. Але навіть такі складнощі не ламають думку, про те, що шлях до серця все ж йде через смаколики. 47% опитаних зізнались, що ідеальне побачення, це коли для них готує друга половинка.
ТОП 20 продуктів, які варто уникати на побаченнях:
- Карі
- Спагеті
- Реберця
- Кукурудза в качанах
- Устриці
- Страви з локшиною
- Курячі крильця
- Суші
- Морепродукти
- Фахіта (тортильї)
- Бургер
- Сосиски з пюре
- Картопля з рибою
- Буріто
- Суп
- Піца
- Страви з рисом
- Тако
- Печеня
- Рагу
Читайте також: Учені назвали манеру флірту, яка принесе успіх чоловікові
- 17 лютого
-
21:51Чому чоловіки засинають після сексу: науковиця все пояснила
-
21:19Напередодні дебюту на відео показали новий Ford Everest
-
20:5118 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:19У кампанії Victoria’s Secret уперше знялася модель з синдромом Дауна
-
19:56Volkswagen може відродити легендарну Beetle
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:42Учені назвали несподіваний, але ефективний спосіб схуднути
-
19:23raznotsvetnaya: відверта DOROFEEVA у білизні осідлала коня в новому кліпі
-
19:09У мережі показали трейлер геймплею гри за мотивами Дюни
-
18:53Напередодні анонсу у мережі з'явилися реальні фото смартфона POCO X4 Pro
-
18:32Дорогущу картину Рембрандта Прапороносець придбав несподіваний покупець
-
18:11Гороскоп на 18 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Лікарі нагадали, якими напоями не варто запивати пігулки
-
17:41Лінда Євангеліста відверто розповіла про невдалі косметичні процедури
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
17:25Фільм Алькаррас – головний переможець Берлінале: дивіться трейлер
-
17:11Coachella став першим найбільшим фестивалем без коронавірусних обмежень
-
16:53Японська ковзанярка Такагі встановила новий світовий рекорд: потужне відео
-
16:42BMW представив 8 Series Gran Coupe, яка сподобається фанатам Людини-павука
-
16:22Дружина українського телеведучого показала засмагле тіло у бікіні
-
16:09Зірка Blackpink та Аня Тейлор-Джой знялися у новій кампанії Dior
-
15:49Nubia Red Magic 7 Pro: представлено крутий та інноваційний ігровий смартфон
-
15:21Спагеті не для кохання: названо найгіршу їжу для побачень
-
14:40"Замінювати учасника – недоречно": солістка Go_A прокоментувала скандал на Нацвідборі
-
14:17Суспільне запропонує Kalush Orchestra представляти Україну на Євробаченні 2022
- 17 лютого
-
21:51Чому чоловіки засинають після сексу: науковиця все пояснила
-
17:50Лікарі нагадали, якими напоями не варто запивати пігулки
-
15:21Спагеті не для кохання: названо найгіршу їжу для побачень
-
12:19Вранці та ввечері: фітнес-модель здивувала чесними фото у спідньому
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 лютого
-
07:22Cadillac Eldorado перетворили на футуристичний будинок на колесах
- 16 лютого
-
21:53Найгарячіші образи Елізабет Олсен за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
17:11UAразом: новий флешмоб до Дня Єдності захоплює мережу
-
15:16Справді жахливий день на роботі: епічні фото
-
13:57Alina Pash звинуватила члена команди у фальсифікації довідки про в'їзд до Криму у 2015-му
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 лютого
-
07:19Не у мікрохвильовці: як безпечно розморозити продукти
- 15 лютого
-
20:50Нова музика лютого: плейлист популярних пісень за тиждень
-
17:51"Шахраї не можуть представляти Україну": глава НСТУ про підроблену довідку Alina Pash
-
14:52Можуть дискваліфікувати: чому виступ України на Євробаченні 2022 під загрозою
-
12:57Меми з бегемотом: 10 веселих картинок на всі випадки життя
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 лютого
-
07:18Дієтологи вщент розбили міф про важливість сніданку для схуднення
- 14 лютого
-
20:43Розвіяний найпопулярніший міф про взаємини бабусь та онуків
-
18:10Участь Alina Pash у Євробаченні під питання через ймовірно підроблені документи
-
15:45Як українські зіркові пари святкують День Валентина: добірка ніжних фото
-
12:19Гороскоп на цей тиждень 14 – 20 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 лютого
-
07:10Найкращий сніданок: як приготувати корисну сирно-гарбузову запіканку
- 13 лютого
-
19:15Романтичний гороскоп на 14 лютого: прогноз для знаків Зодіаку