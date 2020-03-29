Спадщина: трейлер нового трилеру з Лілі Коліз і Саймоном Пеггом

У мережі з'явилось промо до нового детективного фільму "Спадщина" (Inheritance), який вже невдовзі вийде на екранах. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Сервіс DirecTV презентував повноцінний трейлер до нового моторошного фільму "Спадщина" (Inheritance), режисером якого став Вон Стайл ("Термінал" з Марго Роббі). Дата виходу стрічки на платформі запланована вже на 23 квітня.

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Сюжет трилера розповідає про Лорен – дівчину із заможної родини, яка в один момент втрачає батька. Для неї це сильний удар, з яким не допомагає впоратись і дивний спадок – ключі від таємного букера, у якому на ланцюгах тримають чоловіка. Хто він і які таємниці приховував померлий тато – дізнаємось вже після виходу картини.

У головних ролях: Саймон Пегг, Лілі Коллінз, Конні Нільсен, Чейс Кроуфорд та інші.

Спадщина, дивитись трейлер фільму онлайн:

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