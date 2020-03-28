Погана освіта: Х'ю Джекман заробляє на школі в новому трейлері

У мережі з'явився повноцінний трейлер до нової стрічки "Погана освіта" (Bad Education), де роль улюбленця публіки та корупціонера виконав Х'ю Джекман. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Канал HBO нарешті потішив глядачів промо до нового фільму "Погана освіта" (Bad Education), який вже встиг дебютувати на кінофестивалі в Торонто ще восени 2019. А глядачі отримають можливість переглянути стрічку вже з 25 квітня.

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Сюжет фільму базується на реальній історії навколо директора дуже престижної школи для дітей багатіїв у передмісті Нью-Йорка. Френк Тассон робить все, щоб випускники вступали до найкращих в країні університетів, тому батьки школярів не економлять грошей на його роботу, а місцеві газети часто демонструють його знімки разом з відомими людьми. Але насправді все не так ідеально, адже школа – це лише оболонка таємної кримінальної схеми.

У головних ролях: Х'ю Джекман, Еллісон Дженні, Рей Роман, Анналі Ешфорд, Джиммі Татро та інші.

Погана освіта 2020, дивитись трейлер фільму онлайн:

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