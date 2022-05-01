SpaceX здійснила найшвидший політ астронавтів на МКС

27 квітня астронавти NASA відправилися у космос на кораблі Crew Dragon від SpaceX. І цей політ став рекордним для компанії.

Космічна компанія Ілона Маска доставила чотирьох астронавтів Crew-4 на Міжнародну космічну станцію менше, ніж за 16 годин, що стало найкоротшим часом польоту з того часу, як SpaceX почала польоти з екіпажем у 2020 році, пише Space.

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Це найшвидший запуск для стикування, який ми коли-небудь робили. Це приблизно стільки ж, скільки потрібно, щоб дістатися з Нью-Йорка до Сінгапуру, так що це досить цікаво, – сказав менеджер програми комерційних екіпажів NASA Стів Стіч.

Зазначимо, що запуск здійснювався на новій капсулі Crew Dragon, що отримала назву Freedom. Загальний час польоту становив 15 годин та 45 хвилин.

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