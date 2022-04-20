Ілон Маск пропонує взяти кредит тим, хто хоче полетіти на Марс

Американський мільярдер Ілон Маск запалився ідеєю заселити Марс. Він запевняє, що квитки на Червону планету зможуть дозволити собі майже усі охочі.

У свіжому інтерв'ю Ілона Маска запитали про вартість подорожі на Марс. Як пише Businessinsider, підприємець сказав, що ціна визначатиметься частково економікою, а також необхідністю зробити космічну мандрівку достатньо доступною, щоб залучити близько мільйона людей, необхідних для будівництва міста на Червоній планеті.

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Якщо переїзд на Марс коштує близько 100 000 доларів, то я думаю, що майже кожен може працювати і заощаджувати, і зрештою мати 100 000 доларів, а відповідно – можливість вирушити на Марс, якщо захоче. Ми хочемо зробити ціну доступною для всіх, хто захоче відправитися на Марс, – заявив Ілон Маск.

Журналісти припускають, що мільярдер має на увазі продаж будинку та іншого майна для людей, які збираються перебратися на Марс і не повертатися. В інтерв'ю він згадав інші можливі джерела фінансування, такі як спонсорування уряду або отримання кредиту.

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