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війна

Перші космічні туристи вирушили зі SpaceX на МКС

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Перші космічні туристи вирушили зі SpaceX на МКС - фото 1

Аерокосмічна компанія SpaceX, яку очолює Ілон Маск, вперше відправила на Міжнародну космічну станцію чотирьох космічних туристів. Читайте далі та дізнайтеся, як відбувається їх політ.

Цікаво, що це перша місія, в рамках якої космічні туристи прилетять на МКС не на російському "Союзі".

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Компанія Ілона Маска відправила у космос 4 туристів, кожен з яких заплатив приблизно 55 млн доларів за таку можливість.

Космічні туристи прибули на станцію 9 квітня. Сам шлях до Міжнародної космічної станції за попередніми розрахунками займе півтора дня. Стикування корабля відбудеться з американським модулем "Гармонія". Повернення екіпажу заплановане на 18 квітня.

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