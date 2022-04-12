Перші космічні туристи вирушили зі SpaceX на МКС

Аерокосмічна компанія SpaceX, яку очолює Ілон Маск, вперше відправила на Міжнародну космічну станцію чотирьох космічних туристів. Читайте далі та дізнайтеся, як відбувається їх політ.

Цікаво, що це перша місія, в рамках якої космічні туристи прилетять на МКС не на російському "Союзі".

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Компанія Ілона Маска відправила у космос 4 туристів, кожен з яких заплатив приблизно 55 млн доларів за таку можливість.

Космічні туристи прибули на станцію 9 квітня. Сам шлях до Міжнародної космічної станції за попередніми розрахунками займе півтора дня. Стикування корабля відбудеться з американським модулем "Гармонія". Повернення екіпажу заплановане на 18 квітня.

Four #Ax1 astronauts from @Axiom_Space opened the @SpaceX Dragon Endeavour hatch today at 10:13am ET, entered the station, and met the seven-member Exp 67 crew. https://t.co/Qj9EA0wf0x — International Space Station (@Space_Station) April 9, 2022

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