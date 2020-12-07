SpaceX запустила на МКС вантажний корабель Dragon 2: відео

Компанія SpaceX успішно запустила вантажний корабель Dragon 2 для доставки вантажу на Міжнародну космічну станцію. Корабель стартував зі стартового комплексу LC-39A в Космічному центрі Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида.

Dragon 2 вилетів з 2972 ​​кг вантажу, з яких 1882 кг в герметичному відсіку. Серед нього 364 кілограми різних приналежностей для екіпажу МКС, устаткування для станції, 120 кг обладнання для виходу у відкритий космос, 46 кг комплектуючих для комп'ютерів. Також у вантажі 24 кг приладдя для російських космонавтів.

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У вантажі є обладнання для дослідження капілярного потоку в умовах високотемпературної пайки у мікрогравітації. Воно допоможе створити середовище проживання людей у майбутніх космічних польотах, а також при ремонті пошкоджень від мікрометеорів і космічного сміття.

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