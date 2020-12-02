Ілон Маск назвав терміни, коли людина вперше ступить на Марс

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск назвав терміни відправки першої людини на Марс. Про це він заявив в інтерв'ю після отримання премії німецької медіакомпанії Axel Springer в Берліні.

Так, розповідаючи про майбутню місію SpaceX на Червону планету, Маск уточнив, що вона буде складатися з двох етапів: спочатку без екіпажу, а потім під керівництвом людини.

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Мільярдер упевнений, що протягом найближчих двох років на Марс відправлять космічний апарат, а висадка першої людини відбудеться протягом шести років.

"З високою часткою ймовірності, я думаю, протягом шести років. Якщо нам пощастить – можливо протягом чотирьох років", – додав глава SpaceX.

Elon Musk, accepting the @axelspringer award in Berlin, says he is "highly confident" that SpaceX will land humans on Mars "about 6 years from now."



"If we get lucky, maybe 4 years ... we want to send an uncrewed vehicle there in 2 years." https://t.co/qYNc464fkP pic.twitter.com/LBDwKG7F1g — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) December 1, 2020

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