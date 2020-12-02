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Ілон Маск назвав терміни, коли людина вперше ступить на Марс

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Ілон Маск назвав терміни, коли людина вперше ступить на Марс - фото 1

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск назвав терміни відправки першої людини на Марс. Про це він заявив в інтерв'ю після отримання премії німецької медіакомпанії Axel Springer в Берліні.

Так, розповідаючи про майбутню місію SpaceX на Червону планету, Маск уточнив, що вона буде складатися з двох етапів: спочатку без екіпажу, а потім під керівництвом людини.

І ще: У NASA підтвердили, що у 2024 році люди повернуться на Місяць

Мільярдер упевнений, що протягом найближчих двох років на Марс відправлять космічний апарат, а висадка першої людини відбудеться протягом шести років.

"З високою часткою ймовірності, я думаю, протягом шести років. Якщо нам пощастить – можливо протягом чотирьох років", – додав глава SpaceX.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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