Ілон Маск не впізнав ім'я свого сина під час інтерв'ю: відео

Бізнесмен Ілон Маск спілкувався з журналістом, а коли той запитав його про молодшого сина, не зрозумів, про що йде мова.

Журналісту довелося двічі повторювати питання про сина Маска, перш ніж бізнесмен зрозумів, про що мова.

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"Як поживає X Æ A-12? (Ім'я дитини), – запитав журналіст. – Вибачте? – відповів винахідник. – Як справи у X Æ A-12? – повторив журналіст. А-а-а, ви маєте на увазі, як мій син ... Я подумав, що це якийсь пароль ... У нього все відмінно", – нарешті відповів Маск.

Нагадаємо, в Ілона Маска і його коханої співачки Граймс 4 травня 2020 року народився син. Пара вирішила назвати його X Æ A-12. Граймс пояснила значення кожного символу в незвичайному імені свого первістка: X – невідома змінна; Æ – ельфійське написання AI (любов і / або штучний інтелект); A-12 – літак-штурмовик (улюблене повітряне судно пари). Крім того, буква A також вказує на улюблену пісню Граймс "Архангел".

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