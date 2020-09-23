Ілон Маск анонсував випуск бюджетних електромобілів Tesla: названа орієнтовна ціна

Американський мільярдер та засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив, що його автобудівна компанія буде випускати безпілотні електромобілі за доступною ціною.

Як передбачається, новинка буде відразу на 12 тисяч доларів дешевшою за найбюджетнішу модель Tesla – седана Model 3, яку зараз можна придбати за майже 38 тисяч доларів. Так, вартість нового авто Ілон Маск оцінює у 25 тисяч доларів.

І ще: Водій собі спав і їхав: Tesla на автопілоті розігнали до понад 140 км/год

"Через три роки, ми впевнені, що зможемо створити по-справжньому привабливий автомобіль за 25 тисяч доларів, який також буде повністю безпілотними", – заявив Маск.

Американська компанія Tesla Motors була заснована у 2003 році як розробник і виробник електромобілів та технологій, пов'язаних з ними. Крім електромобілів, компанія виробляє батареї і електродвигуни та продає іншим автомобільним компаніям.

Читайте також: Електромобіль Tesla Roadster потрапив у список космічного сміття