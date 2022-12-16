SOWA представила пісню "Spread my wings", яка брала участь у Нацвідборі на Євробачення

Співачка SOWA вже не вперше пробувала свої сили у відборі на "Євробачення". Цього року виконавиця потрапила у лонглист національного відбору європейського пісенного конкурсу. Слухайте музичну прем'єру!

Пісня, як розповідає, виконавиця SOWA, була створена за місяць. Трек передає стимул до боротьби кожної людини, вона актуальна в будь-який час і для кожного покоління.

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Я відразу розуміла, який посил я хочу донести до України та Європи цьогоріч. Я відчувала певну силу і це відчуття хотіла вкласти в композицію. Саме тому трек такий масштабний і войовничий. Співавтором музики став мій саундпродюсер Роман Непом'ящий, а співавтором слів – Finn Tyler", – розповіла артистка.

Вже в лютому 2023 року співачка планує презентувати дебютний альбом, а також проєкт повстанських пісень в дуеті з українськими артистами.

Пісня про боротьбу за власне життя та своїх рідних. Вона про незламність. Навіть, коли нам здається, що зовсім немає сил – ми знаходимо їх в собі й розправляємо крила!", – зазначає співачка.

Слухати пісню SOWA – Spread my wings:

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