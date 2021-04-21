SOWA – ШРАМИ: дивіться новий хвилюючий кліп на авторську пісню співачки

Українська співачка Sowa презентувала кліп на власну пісню "Шрами". Дивіться емоційний ролик на Радіо MAXIMUM.

Кліп "Шрами" уже п’ятий на рахунку артистки. За словами Sowa, вона дуже ретельно підійшла саме до цієї роботи, адже це її авторська пісня. І у кадрі зірка хотіла максимально передати ті емоцій, що були присутніми при написанні треку, передає Радіо MAXIMUM.

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Я щаслива, що маю можливість розкриватись для свого глядача з різних сторін, адже мені є, що йому сказати. Саме зйомки цього кліпу викликали у мене найбільше хвилювання, адже тут я оголяю свою душу, і це відрізняє кліп "Шрами" від попередніх відео, – говорить артистка.

У ролику Sowa ділиться з нами своєю історією та почуттями, які переживала у певний період життя. Дівчина розповідає про відчуття, коли розуміла, що хочеш бути з людиною, але вона не може дати те, чого так прагнеш.

SOWA – Шрами: дивіться онлайн новий кліп співачки

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