Lama випустила нову пісню Діаманти після дворічної перерви: слухати онлайн

Українська співачка Наталія Дзеньків (Lama), після дворічної перерви випустила нову композицію. Артистка представила трек Діаманти.

У композиції йдеться про вибір між духовними і матеріальними цінностями. Авторами пісні виступили сама Наталя і один з найвідоміших саундпродюсерів країни Віталій Телезін, на рахунку якого записи таких знаменитих виконавців, як Океан Ельзи, Ляпис Трубецкой, Друга Ріка, Земфіра. Про це повідомляє Радіо MAXIMUM.

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"Діаманти – це історія про стосунки двох різних людей, про зіткнення двох протилежних світів. Героїня пісні – сильна і впевнена в собі жінка, у якої на першому місці сім'я, духовні і моральні принципи. У її обранця зовсім інші пріоритети – кар'єра і гроші, що робить його дуже нещасним", – прокоментувала роботу Lama.

Шанувальники артистки зазначили, що дуже скучили за творчістю співачки, а її нова робота їм припала до душі!

Lama – Діаманти, слухайте нову пісню онлайн:

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