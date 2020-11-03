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Будем танцювати: Орест Галицький дебютував як соліст у своїй новій композиції
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Музикант Орест Галицький презентував свою дебютну україномовну пісню "Будем танцювати". У ній артист уперше заспівав після тривалої праці над своїми авторськими інструментальними треками. Слухайте пісню "Будем танцювати" на Радіо МАКСИМУМ!
Текст пісні Ореста Галицького "Будем танцювати" намагається передати кожному слухачеві цінність нашого життя, а також усього, що нас оточує, що у нас є.
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Також автор звертає увагу на те, що важливим є не вчора та, навіть, не завтра. А саме те, як ми живемо сьогодні!
"Кожного разу, коли я показував комусь свої інструментальні треки, часто чув одне і те ж запитання: "А це без голосу?", "Ти тут тільки граєш, а чому не співаєш?" Саме ці фрази стали для мене мотивацією зробити більше!", – зазначив Орест.
"Колись у моїх думках з'явилася фраза: "Ми будем танцювати, поки маємо час". Саме цей посил я захотів розгорнути, передати людям і звернути їхню увагу на те, наскільки ми щасливі, що живемо, радіємо та любимо", – додає музикант.
Орест Галицький – Будем танцювати: слухайте нову композицію музиканта
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