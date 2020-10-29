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KHAYAT випустив стильний кліп на пісню Темно: дивіться онлайн

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Дивіться новий кліп від KHAYAT - фото 1
Дивіться новий кліп від KHAYAT

Співак KHAYAT представив стильний кліп на свою нову пісню "Темно". Насолоджуйтеся фірмовим звучанням й естетичною картинкою на Радіо МАКСИМУМ!

KHAYAT потішив своїх прихильників новою відеороботою. Пропонуємо вам глянути його новий кліп на пісню "Темно". Режисером відеокліпу став DVIZHON. Над образом співака у кліпі постарався дизайнер Іван Фролов.

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"Темно" більше про стан, про емоції, аніж про якусь сумну, тривіальну історію, тому і відео відповідне. Я дуже вдячний, що вся команда працювала синхронізовано, на одній хвилі й у результаті ми змогли точно транслювати всі атмосферні тонкощі, які було закладено у пісню", – розповів KHAYAT.

KHAYAT – Темно: дивіться онлайн новий кліп співака

KHAYAT – Темно, текст і слова пісні

Темно, темно, наче вночі
Я тебе шукаю, хочу
Розчинити страх,
Що стигне на вустах.

Холод, холодно у скроню,
Вже не втримати в долонях
Нездійснені сни.
Ти є, залиш мені

Напевно, даремно
Ми тліли у вогні
Та мені темно, так темно.
І слів не вистачає,
Тримаючи втрачаю.
Мені темно, так темно
Шляхом одним окремо
І тому на душі
Так темно...
Так темно...

Не віднайдені відтінки,
Перегорнуті сторінки
Нашого життя
Так прагнуть каяття.
З часом має все минути,
Варто назавжди забути
Ту останню мить,
Де все ж нехай болить.

Напевно, даремно
Блукали у пітьмі,
Та мені...
Мені темно, так темно.
І слів не вистачає,
Тримаючи втрачаю.
Мені темно, так темно
Шляхом одним окремо
І тому на душі
Так темно...
Так темно...

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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