KHAYAT випустив стильний кліп на пісню Темно: дивіться онлайн

Співак KHAYAT представив стильний кліп на свою нову пісню "Темно". Насолоджуйтеся фірмовим звучанням й естетичною картинкою на Радіо МАКСИМУМ!

KHAYAT потішив своїх прихильників новою відеороботою. Пропонуємо вам глянути його новий кліп на пісню "Темно". Режисером відеокліпу став DVIZHON. Над образом співака у кліпі постарався дизайнер Іван Фролов.

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"Темно" більше про стан, про емоції, аніж про якусь сумну, тривіальну історію, тому і відео відповідне. Я дуже вдячний, що вся команда працювала синхронізовано, на одній хвилі й у результаті ми змогли точно транслювати всі атмосферні тонкощі, які було закладено у пісню", – розповів KHAYAT.

KHAYAT – Темно: дивіться онлайн новий кліп співака

KHAYAT – Темно, текст і слова пісні

Темно, темно, наче вночі

Я тебе шукаю, хочу

Розчинити страх,

Що стигне на вустах.



Холод, холодно у скроню,

Вже не втримати в долонях

Нездійснені сни.

Ти є, залиш мені



Напевно, даремно

Ми тліли у вогні

Та мені темно, так темно.

І слів не вистачає,

Тримаючи втрачаю.

Мені темно, так темно

Шляхом одним окремо

І тому на душі

Так темно...

Так темно...



Не віднайдені відтінки,

Перегорнуті сторінки

Нашого життя

Так прагнуть каяття.

З часом має все минути,

Варто назавжди забути

Ту останню мить,

Де все ж нехай болить.



Напевно, даремно

Блукали у пітьмі,

Та мені...

Мені темно, так темно.

І слів не вистачає,

Тримаючи втрачаю.

Мені темно, так темно

Шляхом одним окремо

І тому на душі

Так темно...

Так темно...

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