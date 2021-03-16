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Смачно і некалорійно: рецепт плову менше 500 ккал
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Дехто вважає: щоб схуднути або підтримувати стрункість тіла, треба їсти тільки вівсяну кашу на воді і суху гречку з філе. Але це зовсім не так. Пропонуємо вам рецепт смачнющого плову з індичкою.
Іноді буває складно підібрати страви, щоб було і смачно, і корисно, і вписувалося в калораж. Ми підібрали ідеальний рецепт плову від marthastewart з калорійністю до 500 ккал на одну порцію.
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Плов з індичкою
Вам знадобляться:
- філе індички 350 г
- бурий рис 150 г
- морквина 1 шт.
- цибулина 1 шт.
- оливкова олія 15 мл
- спеції (перець, куркума, сіль, барбарис, або готова суміш для плову)
- часник 3-4 зубчики
Як приготувати некалорійний плов:
- Філе ріжемо шматочками приблизно по 2 см, моркву тремо на середній тертці, цибулю дрібно шаткуємо. Обсмажуємо цибулю в олії до золотистого кольору, додаємо індичку і моркву, тушкуємо до готовності. Заправляємо спеціями і добре перемішуємо.
- Викладаємо зверху ретельно промитий рис, акуратно розрівнюємо і заливаємо 200 мл води так, щоб рис був повністю у воді, зверху викладаємо зубчики часнику.
- Виставляємо в мультиварці режим "плов / тушкування" і залишаємо на 35-40 хвилин.
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