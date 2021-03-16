Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Смачно і некалорійно: рецепт плову менше 500 ккал

  • 2
Плов - фото 1
Плов / pinterest

Дехто вважає: щоб схуднути або підтримувати стрункість тіла, треба їсти тільки вівсяну кашу на воді і суху гречку з філе. Але це зовсім не так. Пропонуємо вам рецепт смачнющого плову з індичкою.

Іноді буває складно підібрати страви, щоб було і смачно, і корисно, і вписувалося в калораж. Ми підібрали ідеальний рецепт плову від marthastewart з калорійністю до 500 ккал на одну порцію.

І ще: Дитяче меню на день народження: 20+ смачних рецептів

Плов з індичкою

Вам знадобляться:

  • філе індички 350 г
  • бурий рис 150 г
  • морквина 1 шт.
  • цибулина 1 шт.
  • оливкова олія ​​15 мл
  • спеції (перець, куркума, сіль, барбарис, або готова суміш для плову)
  • часник 3-4 зубчики

Як приготувати некалорійний плов:

  1. Філе ріжемо шматочками приблизно по 2 см, моркву тремо на середній тертці, цибулю дрібно шаткуємо. Обсмажуємо цибулю в олії до золотистого кольору, додаємо індичку і моркву, тушкуємо до готовності. Заправляємо спеціями і добре перемішуємо.
  2. Викладаємо зверху ретельно промитий рис, акуратно розрівнюємо і заливаємо 200 мл води так, щоб рис був повністю у воді, зверху викладаємо зубчики часнику.
  3. Виставляємо в мультиварці режим "плов / тушкування" і залишаємо на 35-40 хвилин.
Смачно і некалорійно: рецепт плову менше 500 ккал - фото 451840

Це смачно: Чим снідала Мерилін Монро: рецепт оригінального яєчного коктейлю

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G Тягне Україною: вигравай поповнення рахунку в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 27 лютого, 10:50
  • 1666
Задоволений, як слон: слухайте онлайн захопливу програму на радіо MAXIMUM
  • 01 березня, 12:18
  • 352
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2862543
Загрузка...
Новини