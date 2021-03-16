Смачно і некалорійно: рецепт плову менше 500 ккал

Дехто вважає: щоб схуднути або підтримувати стрункість тіла, треба їсти тільки вівсяну кашу на воді і суху гречку з філе. Але це зовсім не так. Пропонуємо вам рецепт смачнющого плову з індичкою.

Іноді буває складно підібрати страви, щоб було і смачно, і корисно, і вписувалося в калораж. Ми підібрали ідеальний рецепт плову від marthastewart з калорійністю до 500 ккал на одну порцію.

І ще: Дитяче меню на день народження: 20+ смачних рецептів

Плов з індичкою

Вам знадобляться:

філе індички 350 г

бурий рис 150 г

морквина 1 шт.

цибулина 1 шт.

оливкова олія ​​15 мл

спеції (перець, куркума, сіль, барбарис, або готова суміш для плову)

часник 3-4 зубчики

Як приготувати некалорійний плов:

Філе ріжемо шматочками приблизно по 2 см, моркву тремо на середній тертці, цибулю дрібно шаткуємо. Обсмажуємо цибулю в олії до золотистого кольору, додаємо індичку і моркву, тушкуємо до готовності. Заправляємо спеціями і добре перемішуємо. Викладаємо зверху ретельно промитий рис, акуратно розрівнюємо і заливаємо 200 мл води так, щоб рис був повністю у воді, зверху викладаємо зубчики часнику. Виставляємо в мультиварці режим "плов / тушкування" і залишаємо на 35-40 хвилин.

Це смачно: Чим снідала Мерилін Монро: рецепт оригінального яєчного коктейлю