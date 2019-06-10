Сотні жінок скупалися в морі топлес: фотофакт

В Ірландії відбувся благодійний заплив Strip and Dip, присвячений боротьбі з раком. Участь в ньому взяли 1,8 тисячі жінок, які скупалися в морі оголеними.

В акції взяли участь, в тому числі, ті, хто переміг смертельний недуг або ще бореться з ним.

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Завдяки внескам учасників вдалося зібрати 700 тисяч євро. Ця сума буде спрямована на лікування онкохворих дітей. Багато з учасниць запливу мали шрами нагадування про пережиту колись хворобу. Всі вони із задоволенням взяли участь в акції.

"Це дає почуття свободи. Це вселяє життя і заповнює жіночу енергію", – сказала одна з учасниць Ніам Бреннан, мати якої померла від раку яєчників.

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