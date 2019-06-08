Кому корисно пити какао

Какао вважається популярним напоєм для дітей, але насправді воно дуже корисне для людей різного віку. Медики розповіли, кому найкорисніше вживати цей смачний напій.

Медики розповіли, як щоденне вживання ароматного напою здатне змінити життя і кому найважливіше не забувати про какао.

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Виявилось, що регулярне споживання цього смаколика допомагає людям, які страждають від сильної втоми та розсіяного склерозу. Річ у тому, що какао містить вдосталь флавоноїдів, які відзначаються заспокійливими та протизапальними властивостями.

Корисні властивості какао

Це підтвердив експеримент за участю 40 пацієнтів з розсіяним склерозом, яких поділили на дві команди. Перша вживала щодня горня какао з високим рівнем флавоноїдів разом з рисовим молоком, а інша пила такий же напій, але з низьким рівнем диво речовин. Через 6 тижнів вдалось відстежити, що у представників першої команди відчутно зменшився рівень втоми.

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