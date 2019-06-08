На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Кому корисно пити какао
-
- 9
Какао вважається популярним напоєм для дітей, але насправді воно дуже корисне для людей різного віку. Медики розповіли, кому найкорисніше вживати цей смачний напій.
Медики розповіли, як щоденне вживання ароматного напою здатне змінити життя і кому найважливіше не забувати про какао.
І ще: Чому не варто зловживати горіхами: заява науковців
Виявилось, що регулярне споживання цього смаколика допомагає людям, які страждають від сильної втоми та розсіяного склерозу. Річ у тому, що какао містить вдосталь флавоноїдів, які відзначаються заспокійливими та протизапальними властивостями.
Це підтвердив експеримент за участю 40 пацієнтів з розсіяним склерозом, яких поділили на дві команди. Перша вживала щодня горня какао з високим рівнем флавоноїдів разом з рисовим молоком, а інша пила такий же напій, але з низьким рівнем диво речовин. Через 6 тижнів вдалось відстежити, що у представників першої команди відчутно зменшився рівень втоми.
Читайте також: Що не можна їсти натщесерце
-
18:52У Instagram-сторіс з'явився караоке-режим
-
18:24Справжній вогонь: Алессандра Амброзіо зваблює фанатів (фото)
-
18:00Гороскоп на 9 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Алгоритм навчився передбачати майбутній успіх зірок
-
17:23Після весілля: трейлер фільму з Джуліанн Мур
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:00Анекдоти про відпустку: смішні жарти про відпочинок
-
16:44Компанія ZF продемонструвала зовнішні подушки безпеки: відео
-
16:23Кому корисно пити какао
-
15:49Ferrari 612 Scaglietti перетворили на купе-універсал
-
15:25Ефектні дизайнерські рішення для дому, які викликають захват: фото
-
14:56Чому не варто зловживати горіхами: заява науковців
-
14:23Сучасний рок: нова музика тижня, яку варто почути
-
13:53У Tinder з'явилось корисне нововведення, яке суттєво полегшить пошуки
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:26Фітнес-блогерка показала апетитні форми в купальнику (18+)
-
13:00Притула – член партії Голос: біографія і факти про шоумена
-
12:49З’явилися перші скріншоти альтернативи Android для Huawei
-
12:27Що не можна їсти натщесерце
-
12:00Перевір, що ти знаєш про каву: ТЕСТ для кавоманів
-
11:53Названо найбагатшу спортсменку за версією Forbes
-
11:23Особлива краса Канади, яку не бачать туристи: яскраві фото
-
11:10Сергій Притула офіційно йде в політику: ось у яку партію він вступив
-
10:55Більше, ніж у Tesla: Volkswagen накриє Європу мережею зарядних станцій
-
10:25Фанати розкритикували оголене фото Кім Кардашян
-
17:00Анекдоти про відпустку: смішні жарти про відпочинок
-
14:23Сучасний рок: нова музика тижня, яку варто почути
-
12:00Перевір, що ти знаєш про каву: ТЕСТ для кавоманів
-
11:10Сергій Притула офіційно йде в політику: ось у яку партію він вступив
-
09:27Прогноз погоди на 8-9 червня в Україні
- 07 червня
-
22:35УКРАЇНА – СЕРБІЯ: дивитись відео голів та огляд матчу 7 червня 2019
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+)
-
16:05ТЕСТ: Який ти гість на весіллі?
-
15:05Гра престолів і Чорнобиль: 7 акторів, які знялися в обох серіалах
-
14:15Як правильно засмагати: прості правила і поради для безпечного відпочинку
-
12:41Время и Стекло – Vislovo: слухайте новий драйвовий хіт Додо і Позитива
-
11:11Ірина Шейк і Бредлі Купер офіційно розлучилися
-
07:16Яку погоду очікувати в Україні 7 червня
- 06 червня
-
22:22Секс у літаку: як зробити це так, щоб ніхто не побачив
-
18:30Музика нашої юності: улюблені хіти гурту Вхід у Змінному Взутті
-
16:3110 дурних запитань, які ти соромився поставити психологу
-
13:46Чорне дзеркало 5 сезон: дивитись онлайн всі серії, сюжет і спойлери
-
12:00Чорнобиль: фотопорівняння акторів серіалу з їхніми реальними прототипами
-
10:49Привітання з Днем ангела Оксани 2019: побажання і картинки на іменини
-
07:33Погода в Україні: прогноз на 6 червня по містах
- 05 червня
-
21:17Президентський плагіат: Зеленський поцупив виступ Порошенка (відео)
-
17:45Майстер паркування підкорив мережу: відео
-
15:55"Слава Богу, у мене інший лікар": Супрун відповіла на слова Зеленського
-
12:05ЗНО 2019 історія України: з'явилися правильні відповіді на тести
-
10:10Куди поїхати на море в Україні: бюджетні варіанти відпочинку