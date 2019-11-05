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Сором'язливий Меттью МакКонахі з'явився в Instagram і зібрав мільйон переглядів

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Сором'язливий Меттью МакКонахі з'явився в Instagram і зібрав мільйон переглядів - фото 1

Відомий актор Меттю МакКохані у честь свого 50-річчя завів профіль Instagram, а його перший допис зібрав понад мільйон переглядів. Як виглядає зірка "Далласького клубу покупців" та "Справжнього детектива" у реальному житті – дивіться далі.

4 листопада Меттью МакКохані відсвяткував 50 років, і в честь цього вирішив наблизитись до фанатів та створити сторінку в соцмережі Instagram. Менш як за добу на актора підписались понад 672 тисячі осіб, а його перший пост переглянули понад мільйон разів. А все тому, що зірка зняв особливе звернення до шанувальників.

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"Я хочу, щоб люди бачили мене, коли заходять на мій профіль. Це моя перша спроба поділитись собою та власними поглядами зі світом, тому я трішки переживаю через це", – розпочав Меттью, і справді помітно, що професіональний актор хвилюється, адже тепер він готовий не лише до монологів, а й до діалогів.

Не менш цікавою родзинкою сторінки МакКонахі стало і те, що він описав себе як "Актор. Професор. Креативний директор. Експерт з консервації". Тому цілком можливо, що у нових дописах можна буде побачити лайфхаки Меттью щодо закруток на зиму.

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