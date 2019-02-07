Сонячно та сухо: прогноз погоди на 8 лютого

8 лютого в Україні втримаються нічні заморозки, однак антициклон принесе малохмарну та суху погоду. На дорогах очікується ожеледиця.

8 лютого, у п'ятницю, над країною пануватиме циклон Chloe, тому жодних опадів не буде, однак у ніч температура опуститься до -1-6, а місцями і до -5-10. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"І до речі, п'ятничний день буде доволі теплим, 0+3 градуси, на Закарпатті та на крайньому півдні +2+6 градусів. В Криму та Приазов'ї може захмаритися та пройти дощ", – зазначила вона.

У Києві 8 лютого прогнозується суха та сонячна погода, вночі до -6, а вдень температура коливатиметься на рівні нуля. На вихідних також очікується суха та малохмарна погода, а вже з 10 лютого прийде потепління.

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