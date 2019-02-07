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Моторошна сирена у Чикаго злякала більше, ніж торнадо: відео

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Сирена про торнадо лякає більше, ніж стихійне лихо - фото 1
Сирена про торнадо лякає більше, ніж стихійне лихо

У мережі здивовані зламаною системою оповіщення про негоду, яка створює атмосферу справжнього кінця світу. Не для слабкодухих!

На платформі Reddit користувач з ніком AbjectSkill поділився відео з Чикаго, на якому сирена, що сповіщає про торнадо, видає моторошні звуки. За короткий час допис опинився у трендах, зібравши понад 12 тисяч переглядів та більш як 600 коментарів.

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"Страшна зламана сирена у Чикаго. Чи це так вони відлякують торнадо?", – відзначив автор. А коментатори додали, що таке сповіщення нагадує про апокаліпсис і насправді викликає більше страху, аніж стихійне лихо.

Creep broken tornado siren in Chicago. Is this how they scare away the tornado﻿? from r/Wellthatsucks

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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