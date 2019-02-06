Сонячно і сніжно: прогноз погоди на 7 лютого в Україні

7 лютого в Україну прийде антициклон, тому майже всюди буде суха та сонячна погода, а незначний сніг очікується лише у кількох областях.

7 лютого, у четвер, в країні ще втримається холодна погода, однак ненадовго. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Завтра, 7 лютого, над Україною – антициклон. А це означає, що буде сухо і подекуди навіть сонячно. Хіба на Харківщині та Сумщині можливий невеликий сніг. На дорогах похолодання зміцнить ожеледицю, обережно. Найближчої ночі температура повітря очікується -1-5 градусів, завтра вдень від 1 морозу до 3 тепла, у південній частині 3-8 градусів тепла", – поділилась вона.

У Києві 7 лютого буде суха морозна погода, температура вдень коливатиметься на рівні нуля. Діденко також додала, що вже з неділі в країну повернеться потепління.

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