Астронавт NASA зняла нічний Лондон з МКС: ефектне фото

Астронавт NASA Джессіка Меїр зробила захоплююче фото нічного Лондона (Великобританія) з Міжнародної космічної станції, яка обертається навколо Землі на висоті близько 400 кілометрів.

На фотографії видніються переплетення доріг і транспортних магістралей, які з'єднують різні райони міста. У середині – чорний контур річки Темзи, що розділяє Лондон навпіл.

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Багато приємних спогадів пов'язані з моїми родичами і друзями в цьому прекрасному місті – думаю про всіх вас на низькій навколоземній орбіті, – написала Меїр у твіттері.

Behold the bright lights of fair #London town! Views of city lights from above evoke images of spider webs, shattered glass, or fractal art. Many fond memories with my relatives and friends in this lovely city – thinking of you all from low Earth orbit. #TheJourney #Family pic.twitter.com/L8TWi41iq5 — Jessica Meir (@Astro_Jessica) November 26, 2019

Джессіка Меїр часто публікує у твіттері зображення, зроблені під час її перебування на борту космічної станції в складі екіпажу експедиції МКС-61. Наприклад, 20 листопада астронавт опублікувала кілька цікавих знімків Місяця.

Morning views on @Space_Station. Although we're only ~250 miles closer to the Moon than you are, we can see it more clearly since it's not obscured by the Earth’s atmosphere. We at @NASA are celebrating the #Apollo50th anniversaries & looking forward to our return there! #Artemis pic.twitter.com/9HSqcLAnTf — Jessica Meir (@Astro_Jessica) November 20, 2019

А 18 листопада Джессіка показала приголомшливий вид на хмари з МКС. "Виявляється, хмари однаково чарівні як при погляді знизу, як і при погляді зверху. Знайдіть хвилинку сьогодні, щоб зберегти природну красу нашої чудової планети Земля", – підсумувала вона.

Turns out clouds are equally as captivating when seen from above as they are when gazing up from below. Take a moment today to cherish the natural beauty of our magnificent planet Earth. #Nature #MondayMotivation pic.twitter.com/BdgExRtG6d — Jessica Meir (@Astro_Jessica) November 18, 2019

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