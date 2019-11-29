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Астронавт NASA зняла нічний Лондон з МКС: ефектне фото

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Нічний Лондон з космосу заворожує своєю красою - фото 1
Нічний Лондон з космосу заворожує своєю красою

Астронавт NASA Джессіка Меїр зробила захоплююче фото нічного Лондона (Великобританія) з Міжнародної космічної станції, яка обертається навколо Землі на висоті близько 400 кілометрів.

На фотографії видніються переплетення доріг і транспортних магістралей, які з'єднують різні райони міста. У середині – чорний контур річки Темзи, що розділяє Лондон навпіл.

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Багато приємних спогадів пов'язані з моїми родичами і друзями в цьому прекрасному місті – думаю про всіх вас на низькій навколоземній орбіті, – написала Меїр у твіттері.

Джессіка Меїр часто публікує у твіттері зображення, зроблені під час її перебування на борту космічної станції в складі екіпажу експедиції МКС-61. Наприклад, 20 листопада астронавт опублікувала кілька цікавих знімків Місяця.

А 18 листопада Джессіка показала приголомшливий вид на хмари з МКС. "Виявляється, хмари однаково чарівні як при погляді знизу, як і при погляді зверху. Знайдіть хвилинку сьогодні, щоб зберегти природну красу нашої чудової планети Земля", – підсумувала вона.

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Джерело: News Week
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