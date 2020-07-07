Сонячний опік: головні правила лікування

У спекотну погоду дуже легко отримати сонячний опік, особливо, якщо не використовувати сонцезахисні креми. І в першу чергу, важливо захистити шкіру дитини, тому що вона більш чутлива.

Експерти кажуть, що до 6 місяців дітей взагалі не рекомендують піддавати прямому впливу сонця. У них ще недосконала система меланогенезу (пігмент меланін не утворюється, і шкіра практично відразу згорає). До того ж сонячні опіки підвищують ризик розвитку меланоми (досить агресивного онкологічного захворювання шкіри).

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Про сонячні опіки можуть свідчити такі симптоми: біль, почервоніння, набряк, пухирі, підвищена температура. Якщо це сталося, тоді варто відвести дитину в тінь або краще зовсім піти додому.

Дерматологи радять прийняти прохолодну ванну (10-15 хвилин) або ж прикласти до ушкодженої ділянки шкіри холодний компрес. Це допоможе зняти запалення і больові відчуття. Також давайте дитині пити побільше води і не змащуйте шкіру сметаною або іншими жирними продуктами, тому що вони підтримують запалення, попри охолоджуючий ефект.

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