Сонячні дні: Крихітка випустила саундтрек звільнення наших міст від загарбників

Ми надзвичайно вдячні кожному виконавцю, котрий тішить нас музикою у ці непрості часи. Вона надає наснагу та силу боротися та з кожним днем наближувати нашу перемогу. Слухайте пісню "Сонячні дні" від гурту Крихітка.

Гурт написав цю пісню значно раніше. Але саме зараз вона як ніколи актуальна. Тож гайда разом з Радіо MAXIMUM слухати пісню "Сонячні дні" колективу Крихітка.

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Цю композицію виконували на безлічі концертів. Утім, під час війни вона отримала якісь нові змісти. Та й слова її, як і багатьох інших пісень гурту, тепер звучать зовсім інакше.

Сьогодні ми хочемо, щоб наша музика стала саундтреком історії звільнення наших міст від російських військ і звучала задля перемоги України, – кажуть у гурті.

Сонячні дні, текст пісні Крихітки

Відповідь – "так", справа завжди в тобі

Переходити на світлий бік в темряві боязко

Ким ти не став – байдуже, далебі

Все, про що ми мріяли, виявилось дріб'язком

Маєш знати дещо

Надто мало годин у сонячних днях, на те, щоб

Позабути, як це скучати за тобою довго

Відповідь – "ні", справа завжди в мені

Всі шторми й урагани я знаю по імені

Дай мені ніч. Бачиш? Ми перевертні

Всі всередині червоні, означає – рівні

Ця пісня однозначно заслуговує на те, щоб потрапити до вашого плейлиста. А ще ми будемо вдячними, якщо ви поширите її на своїх сторінках у соцмережах. Нехай її почують якомога більше людей.

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