Сонячне затемнення 21 червня: коли і де дивитись на Вогняне кільце в Україні

У неділю 21 червня на українців чекає сонячне затемнення, яке можна буде побачити у вигляді вогняного кільця. Читайте далі та дізнайтеся, коли та як можна побачити це космічне явище.

Вогняне кільце утворюється, якщо Місяць частково затуляє Сонце. Воно виникає під час сонячного затемнення, якщо Місяць розташований якнайдалі від нашої планети. 21 червня у деяких частинах планети Земля можна буде побачити кільцеве сонячне затемнення.

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Для Землі таке явище не надто часте, тож не пропустіть це видовище! Наступне кільцеве затемнення буде 10 червня 2021 року.

До слова, у день літнього сонцестояння тривалість світлового дня становить у Києві становитиме, приміром, 16 годин 26 хвилин. У різних містах цей показник змінний.

Вогняне кільце утворюється внаслідок такої позиції Місяця, коли супутник не до кінця затуляє Сонце. Тоді навколо Місяця утворюється "кільце вогню".

Цього разу у максимальному піку супутник закриє собою 99,4% Сонця. Цю максимальну фазу затемнення можна спостерігати з півночі Індії.

В Україні затемнення 21 червня буде видно о 9:40 за київським часом.

Найбільше пощастить побачити вогняне кільце тим, хто живе у Центральній Африці та Азії. Таке часткове кільцеподібне затемнення можна буде побачити у 111 країнах. Також є умова, за якої буде видно затемнення, і це ясна погода.

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