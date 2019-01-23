Метеорит впав на Місяць під час затемнення: відео

Користувач Reddit помітив метеорит, який впав на Місяць 21 січня.

Падіння метеорита сталося в районі стародавнього кратера Бюрги. Помітили його багато хто з тих, хто спостерігав затемнення. Однак зрозуміти, що саме сталося, змогли не всі.

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Фахівці прокоментували явище, зазначивши, що причин для хвилювань немає, і за рік на Місяці з'являється близько 140 нових метеоритних кратерів, діаметр яких понад 10 метрів. При цьому цей випадок став першим, коли падіння метеорита вдалося зареєструвати під час затемнення.



Метеорити часто падають на поверхню Місяця через те, що супутник Землі не має атмосфери, в якій би вони згорали. При цьому кратери від падіння небесних тіл можуть зберігатися на його поверхні мільйони років.

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