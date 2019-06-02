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Оцифровано першу кінозйомку затемнення Сонця з 1900 року

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Перше затемнення Сонця показали на відео - фото 1
Перше затемнення Сонця показали на відео / astro-club

Ілюзіоніст Невіль Маскелін, який займається астрономією, хотів показати, що кінематограф може допомогти розвитку науки.

Першу в історії кінозйомку повного сонячного затемнення, яке відбулося 28 травня 1900 року, оцифрували і виклали у відкритий доступ. У роботі також брав участь Британський інститут кіно.

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Цей запис зробив британський ілюзіоніст Невіль Маскелін спільно з американським астрономом Джоном Беконом під час експедиції у Північну Кароліну. Невіль був членом Королівського астрономічного товариства і хотів показати, що кінематограф, який розвивається, може допомогти розвитку науки.

Кожен кадр запису, який зберігається в архіві, був відсканований фахівцями з Національного архіву Британського інституту кіно, після чого всі зображення були зведені у відео з роздільною здатністю 4К, яке оприлюднили у мережі.

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Джерело: ras
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