Сонячне затемнення 10 червня: коли його зможуть побачити українці

10 червня мешканці багатьох країн зможуть побачити унікальне сонячне затемнення. Коли та де можна спостерігати за цим явищем – читайте далі.

10 червня, у четвер, мешканці понад 60 країн отримають шанс спостерігати за кільцеподібним сонячним затемненням, передає Радіо MAXIMUM.

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Українці також стануть не винятком, щоправда, для нас сонце буде закритим лише на 12%. Але за ясної погоди за ним можна буде спостерігати з 13:26 до 15:03. Пік затемнення очікується о 14:45.

У кількох областях України це унікальне явище буде складно побачити, а саме на Харківщині, Миколаївщині та Одещині. На решті території країни можна буде спостерігати за ореолом довкола Місяця та Сонця, який вже назвали "вогняним кільцем". Наступний шанс побачити кільцеподібне затемнення припадає на 21 червня 2039 року.

Максимальну ж фазу затемнення зможуть оцінити мешканці Канади, США та Ґренландії. Практично у всіх країнах Європи та Азії – часткове затемнення.

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