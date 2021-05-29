Магнітні бурі у червні 2021: календар, коли небезпечні дати в Україні

Червень 2021 відзначиться магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Підготували для вас календар усіх дат, коли магнітне поле Землі впливатиме на самопочуття у червні!

У червні 2021 року очікуються магнітні бурі, які будуть істотно відчутні в Україні та світі. Одна з магнітних бур буде досить потужною, тож матиме вплив на самопочуття метеочутливих людей. Бурі варто очікувати впродовж всього місяця. Триватимуть магнітні бурі по кілька днів.

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Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі у червні:

2 червня розпочнеться перше магнітне коливання місяця. За потужністю ця буря буде слабкою. Її відчують дуже метеочутливі люди. Триватиме вона кілька днів.

Наступна магнітна буря торкнеться літніх людей та тих, у кого є серцево-судинні захворювання. Триватиме це магнітне коливання 8-9 червня. Може боліти голова, змінюватиметься тиск, відчуєте слабкість, будуть проблеми зі сном.

Наступна магнітна буря буде найдовшою, але за потужністю досить нестабільною: то сильною, то середньою, то незначною. Від 15 до 18 червня магнітна буря впливатиме на самопочуття українців. Її відчують ті, хто найбільше схильний до метеочутливості. Впродовж усієї середини місяця буде низка спалахів на Сонці, що призведе до декількох коливань. Ви можете відчути вплив на судини, нестабільні болі голови, нудота, піт та загострення задавнених хвороб.

Останнє серйозне магнітне коливання ви відчуєте 28 червня. Воно може мати серйозний вплив на самопочуття. Триватиме це магнітне коливання, яке можуть відчути дуже метеочутливі люди, впродовж однієї доби.

Календар магнітних бур на червень 2021 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!

Поради, як пережити магнітні бурі у червні 2021:

Спіть не менше 7 годин. Сон дуже важливий у такий період буремний період.

Додайте у щоденне харчування сезонні фрукти та овочі. Організм має отримувати достатньо вітамінів та мінералів.

Пийте багато води й орієнтуйтеся на відчуття голоду та спраги.

Не вживайте кофеїну та спиртного. Вони можуть погіршити ваше самопочуття.

Проконсультуйтеся з лікарем щодо ваших хронічних захворювань.

Додайте у розклад дня спорт або ж активний відпочинок. Така допомога впливає і морально, і фізично.

Слухайте улюблене Радіо МАКСИМУМ і не забувайте про гарний настрій щодня!

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