Сонячне світло перетворило поверхню моря на дзеркало: приголомшливе фото з космосу

Кожен фотограф знає, що упіймати гарний момент у кадр – неймовірний успіх. А зробити це з космосу у кілька разів складніше. Але астронавту на Міжнародній космічній станції це вдалося – він сфотографувати "сонячний відблиск", який перетворив поверхню моря на срібне дзеркало.

Так, член екіпажу 67-ї експедиції МКС зробив знімок за допомогою цифрової камери з ілюмінатора станції. Як пише Live Science, більшість суші в центрі фотографії – острів Мілос, площею 151 квадратний кілометр та його крихітний безлюдний партнер на заході – Антимілос, площа якого становить близько 8 квадратних кілометрів. Срібляста вода – це Середземне море.

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Як з'явилося "срібне дзеркало" на поверхні моря

Сонячне світло добре відбивається від особливо спокійних морів. Це схоже на те, як світло відбивається від спокійного моря під час сходу або заходу сонця, утворюючи блискучу смугу на поверхні. Але з космосу ця смуга виглядає як величезна срібляста пляма, яка часто займає кілька сотень квадратних кілометрів. У міру обертання Землі здається, що пляма теж обертається.

Хвилясті лінії і завихрення на зображенні, які перетинають срібну поверхню моря, як подряпини на дзеркалі, викликані поверхневими течіями.

За даними Земної обсерваторії NASA, ще однією примітною особливістю є довга пряма лінія у лівому нижньому кутку знімка, яка, швидше за все, є слідом від корабля, що швидко рухався поверхнею.

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