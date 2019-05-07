Сонячне фото Мерилін Монро розбурхало мережу

Секс-символ 1950-х Мерилін Монро і досі вважають однією із найкрасивіших жінок останнього століття. Тому не дивно, що архівне фото акторки викликало захват у користувачів. Справжня красуня!

На платформі Reddit користувач з ніком waleeds23 поділився знімком Мерилін Монро, який за короткий час опинився у трендах мережі. Сонячне фото біля басейну зібрало понад 25 тисяч переглядів та більш як 500 коментарів.

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Варто додати, що кадр зроблено ще у 1949, рівно 70 років тому. Красиве фото усміхненої Мерилін змусило користувачів замислити над нинішніми стандартами краси та навіть почати суперечку щодо Instagram-моделей та зірок, які змінюють тренди на фігури. Однак майже всі погодились, що Монро – розкішна.

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