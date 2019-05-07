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Ця дівчинка висміяла найепічніші образи зірок: кумедні фото

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Смішні пародії на зірок - фото 1
Смішні пародії на зірок / onedio

Маленька Райлі з Австралії веде блог в Інстаграмі, де викладає кумедні колажі: зліва фото знаменитості у дорогому вбранні, а праворуч вона з їжею на голові, загорнута в сміттєвий пакет або фольгу.

Якщо якась зірка виклала фото в безглуздому образі, Райлі, швидше за все, його повторить. Як можна пройти повз таку зачіски Нікі Мінаж?

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Ця дівчинка висміяла найепічніші образи зірок: кумедні фото - фото 326132

Для своїх пародій дівчинка використовує не тільки їжу, але і різні побутові предмети: наприклад, сукню Кім Кардашян вона повторила за допомогою фольги. Для барвистого селфі, як у блогерки К'яри Феррані, у якій 16 млн шанувальників у Інстаграмі, вона взяла кілька кольорових олівців.

Ця дівчинка висміяла найепічніші образи зірок: кумедні фото - фото 326133

Ця дівчинка висміяла найепічніші образи зірок: кумедні фото - фото 326134

Ця дівчинка висміяла найепічніші образи зірок: кумедні фото - фото 326135

Ця дівчинка висміяла найепічніші образи зірок: кумедні фото - фото 326136

Ця дівчинка висміяла найепічніші образи зірок: кумедні фото - фото 326137

Ця дівчинка висміяла найепічніші образи зірок: кумедні фото - фото 326138

Ця дівчинка висміяла найепічніші образи зірок: кумедні фото - фото 326139

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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