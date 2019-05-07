Ця дівчинка висміяла найепічніші образи зірок: кумедні фото

Маленька Райлі з Австралії веде блог в Інстаграмі, де викладає кумедні колажі: зліва фото знаменитості у дорогому вбранні, а праворуч вона з їжею на голові, загорнута в сміттєвий пакет або фольгу.

Якщо якась зірка виклала фото в безглуздому образі, Райлі, швидше за все, його повторить. Як можна пройти повз таку зачіски Нікі Мінаж?

І ще: Чоловіча солідарність: відео з парою підкорило Reddit

Для своїх пародій дівчинка використовує не тільки їжу, але і різні побутові предмети: наприклад, сукню Кім Кардашян вона повторила за допомогою фольги. Для барвистого селфі, як у блогерки К'яри Феррані, у якій 16 млн шанувальників у Інстаграмі, вона взяла кілька кольорових олівців.

Читайте також: Мовчазний протест: чому люди в мережі викладають фото з бананами