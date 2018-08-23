Олег Винник представив нову українську пісню Вишиванка (текст)

Улюбленець публіки Олег Винник з нагоди Дня Незалежності презентував нову україномовну пісню. Трек під назвою "Вишиванка" вже підкорив фанів артиста. Слухайте та вчіть слова пісні і ви!

Прем'єра пісні "Вишиванка" вперше відбулася на сцені шоу, присвяченого Дню Незалежності держави. Українці одразу підхопили слова і мелодію, після чого Олег Винник випустив студійну версію новинки.

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"Я щасливий презентувати свою "Вишиванку" напередодні святкування Дня Незалежності України. Пишаюся тим, що народився і виріс на цій землі. Безмежно люблю нашу країну, ціную працю наших людей і дякую Богові за те, що Він дає мені такі пісні. Це так круто співати про свою Батьківщину, своїх земляків, сімейні цінності, українські традиції та колорит", – наголосив співак.

Олег Винник – Вишиванка – слухайте онлайн нову пісню:

Олег Винник – Вишиванка: текст і слова

До лиця вишиванка, тобі до лиця

Ти радієш, всміхаєшся без кінця

Соковиті насичені кольори

Як світанки яскраві вечори

У орнаменті долі переплились

Ми навіки узорами зрослись

Ніби серце гаряче – долоня твоє

І я-я-я.

Приспів:

Одягни вишиванку, Україно моя,

Йде на свято вся сім'я

В вишиванці каштани і акація

Одягни вишиванку, Україно моя

Йде на свято вся сім'я

В вишиванці каштани і акація.

І я-я-я.

За столом вся родина, за столом

Скатертина розшита хрестиком

Пахне святом і радістю коровай

Пам'ятай ці хвилини, пам'ятай.

Голоби в небі білі, голуби,

Щоб життя заіскрилося – полюби

Ніби серце гаряче – долоня твоя

І я-я-я.

Приспів.

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 22 Сер 2018 р. о 5:23 PDT

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