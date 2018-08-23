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Олег Винник представив нову українську пісню Вишиванка (текст)

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Олег Винник представив нову пісню - фото 1
Олег Винник представив нову пісню

Улюбленець публіки Олег Винник з нагоди Дня Незалежності презентував нову україномовну пісню. Трек під назвою "Вишиванка" вже підкорив фанів артиста. Слухайте та вчіть слова пісні і ви!

Прем'єра пісні "Вишиванка" вперше відбулася на сцені шоу, присвяченого Дню Незалежності держави. Українці одразу підхопили слова і мелодію, після чого Олег Винник випустив студійну версію новинки.

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"Я щасливий презентувати свою "Вишиванку" напередодні святкування Дня Незалежності України. Пишаюся тим, що народився і виріс на цій землі. Безмежно люблю нашу країну, ціную працю наших людей і дякую Богові за те, що Він дає мені такі пісні. Це так круто співати про свою Батьківщину, своїх земляків, сімейні цінності, українські традиції та колорит", наголосив співак.

Олег Винник – Вишиванка – слухайте онлайн нову пісню:

Олег Винник – Вишиванка: текст і слова

До лиця вишиванка, тобі до лиця
Ти радієш, всміхаєшся без кінця
Соковиті насичені кольори
Як світанки яскраві вечори
У орнаменті долі переплились
Ми навіки узорами зрослись
Ніби серце гаряче – долоня твоє
І я-я-я.

Приспів:

Одягни вишиванку, Україно моя,
Йде на свято вся сім'я
В вишиванці каштани і акація
Одягни вишиванку, Україно моя
Йде на свято вся сім'я
В вишиванці каштани і акація.
І я-я-я.

За столом вся родина, за столом
Скатертина розшита хрестиком
Пахне святом і радістю коровай
Пам'ятай ці хвилини, пам'ятай.
Голоби в небі білі, голуби,
Щоб життя заіскрилося – полюби
Ніби серце гаряче – долоня твоя
І я-я-я.

Приспів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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