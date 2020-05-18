Сміливі британці влаштували голе весілля: фото

Пара з британського міста Пул в графстві Дорсет вирішила одружитися. А оскільки молодята є членами Британського клубу нудистів, то вони влаштували оголене весілля. Під час церемонії наречений, наречена і 40 гостей були без одягу.

59-річний Найджел Сеймур і 30-річна Рейчел познайомилися три роки тому на грецькому острові. А через пів року чоловік запропонував своїй коханій вийти за нього заміж. Пара влаштувала оголене весілля у червні минулого року.

І ще: У Нідерландах МОЗ порадило одиноким людям знайти друга по сексу

"Наше голе весілля було чудовою ідеєю: мені не довелося витрачати тисячу фунтів на весільну сукню", – похвалилася Рейчел.

На весіллі, крім молодят, були присутні й їхні родичі та друзі. Відзначається, що кілька людей відмовилися прийти саме через "дрес-код". Від гостей потрібно було лише принести з собою рушник та крем для засмаги. Офіційним фотографом на святі був 74-річний Харві Аллен – батько нареченої. Він також був оголеним.

Читайте також: У мережі з'явилася інструкція, як займатися груповим сексом у відеочаті (18+)