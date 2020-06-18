Sonya Kay похвалилася фігурою в бікіні

Племінниця відомої співачки Софії Ротару, Софія Хлябич, більш відома під псевдонімом Sonya Kay, потішила своїх шанувальників трепетним знімком в Instagram.

7 червня знаменитість і її обранець, хокеїст збірної України Олег Петров, якого красуня ретельно приховувала від чужих очей, зіграли весілля.

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Святкування пройшло в готелі Fairmont у Києві в теплому колі рідних і близьких, після чого новоспечені молодята вирушили в медовий місяць, обравши для цього Карпати.

Красуня вже встигла виставити купу трепетних і романтичних фото з популярного курорту Буковель, де навіть встигла поплавати в басейні одного зі СПА-комплексів. Так, Соня осідлала величезного надувного фламінго, засвітивши фігуру в мінібікіні.

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