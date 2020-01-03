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Google назвала найкращі ігри та програми 2019 року для Android

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Ці додатки та ігри варті вашої уваги - фото 1
Ці додатки та ігри варті вашої уваги

Пора підбивати підсумки 2019 року. Журналісти відчайдушно складають списки найбільш значущих релізів року. Компанія Google представила перелік найкращих ігор і додатків для Android. Лідер ігрового рейтингу вельми передбачуваний, враховуючи його колосальний успіх.

Отже, ігровим чемпіоном стала Call of Duty Mobile. Воно й не дивно, адже шутер показав найкращий старт в історії. На думку мільйонів користувачів, які теж поставили екшен на перше місце, – вельми заслужено. Щодо топового додатка, то ним, на думку адміністрації, став Albo. А от пересічні Android-користувачі віддали голоси за Video Editor – Glitch Video Effects.

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Найкраща гра:

  • Call of Duty Mobile
Найкраща гра року для Android - фото 377901
Найкраща гра року для Android

Найкраща гра, на думку користувачів:

  • Call of Duty Mobile

Найкращі інді-ігри:

  • Ailment
  • CHUCHEL
  • Grimvalor
  • Stardew Valley
  • Tiny Room Stories: Town Mystery

Найкращі змагальні ігри:

  • Brawl Stars
  • Call of Duty Mobile
  • Rumble Stars Football
  • Tacticool
  • Tennis Clash

Найкращі казуальні ігри:

  • Angry Birds Dream Blast
  • Diner Dash Adventures
  • Golf Peaks
  • Mario Kart Tour
  • Vineyard Valley

Найбільш інноваційні гри:

  • Archero
  • Assassin's Creed Rebellion
  • Auto Chess
  • The Elder Scrolls: Blades
  • Minit
  • Auto Chess

Найкращий додаток:

  • Ablo
Ablo – найкращий додаток року - фото 377902
Ablo – найкращий додаток року

Найкращий додаток, на думку користувачів:

  • Video Editor – Glitch Video Effects

Найкращий додаток на щодень:

  • Appy Weather

Найкращі програми для особистісного зростання:

  • Peloton
  • Scripts by Drops
  • Smarter: Brain Training and Mind Games
  • Wisdo
  • Yoga for Beginners

Найкращі розважальні програми:

  • 21 Buttons
  • Ablo
  • Concepts
  • Enlight Pixaloop
  • Video Editor: Glitch Video Effects

Категорія Hidden Gems ("Знахідки"):

  • Big Bang AR
  • Hipcamp Camping App
  • MashApp
  • MASSE
  • MelodyVR
  • Mario Kart Tour

Таким був 2019 рік. Одне можна сказати з упевненістю: користувачам Android, незнайомим з представленими лотами, варто надолужити згаяне. Адже 2020 рік принесе нові сюрпризи, і часу на прогін визнаних хітів не залишиться.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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