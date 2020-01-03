На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Google назвала найкращі ігри та програми 2019 року для Android
-
- 59
Пора підбивати підсумки 2019 року. Журналісти відчайдушно складають списки найбільш значущих релізів року. Компанія Google представила перелік найкращих ігор і додатків для Android. Лідер ігрового рейтингу вельми передбачуваний, враховуючи його колосальний успіх.
Отже, ігровим чемпіоном стала Call of Duty Mobile. Воно й не дивно, адже шутер показав найкращий старт в історії. На думку мільйонів користувачів, які теж поставили екшен на перше місце, – вельми заслужено. Щодо топового додатка, то ним, на думку адміністрації, став Albo. А от пересічні Android-користувачі віддали голоси за Video Editor – Glitch Video Effects.
І ще: Яким буде iPhone SE2 та інші найочікуваніші смартфони 2020 року
Найкраща гра:
- Call of Duty Mobile
Найкраща гра, на думку користувачів:
- Call of Duty Mobile
Найкращі інді-ігри:
- Ailment
- CHUCHEL
- Grimvalor
- Stardew Valley
- Tiny Room Stories: Town Mystery
Найкращі змагальні ігри:
- Brawl Stars
- Call of Duty Mobile
- Rumble Stars Football
- Tacticool
- Tennis Clash
Найкращі казуальні ігри:
- Angry Birds Dream Blast
- Diner Dash Adventures
- Golf Peaks
- Mario Kart Tour
- Vineyard Valley
Найбільш інноваційні гри:
- Archero
- Assassin's Creed Rebellion
- Auto Chess
- The Elder Scrolls: Blades
- Minit
- Auto Chess
Найкращий додаток:
- Ablo
Найкращий додаток, на думку користувачів:
- Video Editor – Glitch Video Effects
Найкращий додаток на щодень:
- Appy Weather
Найкращі програми для особистісного зростання:
- Peloton
- Scripts by Drops
- Smarter: Brain Training and Mind Games
- Wisdo
- Yoga for Beginners
Найкращі розважальні програми:
- 21 Buttons
- Ablo
- Concepts
- Enlight Pixaloop
- Video Editor: Glitch Video Effects
Категорія Hidden Gems ("Знахідки"):
- Big Bang AR
- Hipcamp Camping App
- MashApp
- MASSE
- MelodyVR
- Mario Kart Tour
Таким був 2019 рік. Одне можна сказати з упевненістю: користувачам Android, незнайомим з представленими лотами, варто надолужити згаяне. Адже 2020 рік принесе нові сюрпризи, і часу на прогін визнаних хітів не залишиться.
Варте уваги: Xiaomi Mi Band 4 та AirPods Pro: Найкращі гаджети 2019 року, які хочуть усі
-
19:53Ви будете вражені, але ці продукти допомагають побороти похмілля
-
19:21Chrysler покаже у Вегасі новий концепт зі старим іменем
-
18:48Авторитетний журнал Science назвав головний науковий прорив 2019 року
-
18:15Гороскоп на 4 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Січневий Vogue Italia вийшов з ілюстраціями замість фото: чому так
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:23Google назвала найкращі ігри та програми 2019 року для Android
-
16:48Республіка Палау заборонила використання сонцезахисних кремів
-
16:21Чому жінки люблять повільний секс
-
15:43Задля клімату в Німеччині знизили вартість квитків на поїзди
-
15:13Disney + назвав серіали, які вийдуть у 2020 році
-
14:446 причин, через які люди брешуть
-
14:17Як виглядає перший електричний суперкар зі Шрі-Ланки
-
14:00Пробне ЗНО 2020: реєстрація, ціни, перелік предметів і дати тестування
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:43Як виглядає найстаріший у світі ліс
-
13:31Вірші на Різдво 2020 для дітей: найкращі різдвяні віршики на Коляду
-
13:16Наречена Зінченка Влада Седан оголилася заради Нового року
-
13:0012 страв на Святвечір: перелік і рецепти традиційних пісних страв
-
12:45Porsche 911 вперше вийшов у спецверсії: фото
-
12:30Ці продукти допоможуть швидко відновитися після застілля
-
12:20Картинки з Днем ангела Юлії: гарні листівки і відкритки з іменинами
-
12:01Привітання з Днем ангела Юлії 2020: вірші, смс і проза на іменини
-
11:45"Гола" Кортні Кардашян на підлозі збентежила мережу
-
11:16Кріштіану Роналду показав, як святкує новорічні свята
-
19:53Ви будете вражені, але ці продукти допомагають побороти похмілля
-
17:23Google назвала найкращі ігри та програми 2019 року для Android
-
15:13Disney + назвав серіали, які вийдуть у 2020 році
-
13:0012 страв на Святвечір: перелік і рецепти традиційних пісних страв
-
10:14Супрун розповіла, чи потрібен після свят детокс
- 02 січня
-
21:544 режими сну, які дозволять вам виспатися за лічені години
-
19:50Відьмак та Ірландець: Netflix назвав 10 своїх найуспішніших фільмів і серіалів
-
19:15Різниця є: Вакарчук відповів на новорічне звернення Зеленського різким віршем
-
17:00Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:30Українські щедрівки для дітей і дорослих: тексти найкращих пісень
-
13:55ТОП-3 продукти, які вбережуть вас від зимової застуди
-
12:15Нові серіали січня 2020: список новинок, які вам точно сподобаються
-
09:23Настя Каменських стала тренером ювілейного шоу Голос країни 10
- 01 січня
-
21:525 природних способів швидко заснути
-
19:00Перемоги року: топ 10 досягнень українців у 2019
-
16:00Як виглядав 2019 рік: головні події у 15 фотографіях
-
14:00Кінопрем'єри січня 2020: найкращі нові фільми, які вийдуть у прокат
-
12:00Найпопулярніші Coubs 2019 року: 10 коротких відео, які розсмішать вас до сліз
-
10:00Новорічні приколи: анекдоти й жарти, які піднімуть вам настрій 1 січня
- 31 грудня
-
23:53Новорічне привітання президента: дивитись відео, що побажав Володимир Зеленський
-
20:24Найочікуваніші туристичні тренди у 2020 році
-
18:33Серіали 2020: список найочікуваніших прем'єр, які варті вашої уваги
-
16:20Пісні на Новий рік 2020: плейлист новорічних треків для зустрічі року Щура
-
14:00Як змінилися діти з новорічних фільмів: неймовірні фото
-
12:00ТЕСТ: Отримай передбачення на Новий 2020 рік