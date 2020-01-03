Google назвала найкращі ігри та програми 2019 року для Android

Пора підбивати підсумки 2019 року. Журналісти відчайдушно складають списки найбільш значущих релізів року. Компанія Google представила перелік найкращих ігор і додатків для Android. Лідер ігрового рейтингу вельми передбачуваний, враховуючи його колосальний успіх.

Отже, ігровим чемпіоном стала Call of Duty Mobile. Воно й не дивно, адже шутер показав найкращий старт в історії. На думку мільйонів користувачів, які теж поставили екшен на перше місце, – вельми заслужено. Щодо топового додатка, то ним, на думку адміністрації, став Albo. А от пересічні Android-користувачі віддали голоси за Video Editor – Glitch Video Effects.

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Найкраща гра:

Call of Duty Mobile

Найкраща гра року для Android

Найкраща гра, на думку користувачів:

Call of Duty Mobile

Найкращі інді-ігри:

Ailment

CHUCHEL

Grimvalor

Stardew Valley

Tiny Room Stories: Town Mystery

Найкращі змагальні ігри:

Brawl Stars

Call of Duty Mobile

Rumble Stars Football

Tacticool

Tennis Clash

Найкращі казуальні ігри:

Angry Birds Dream Blast

Diner Dash Adventures

Golf Peaks

Mario Kart Tour

Vineyard Valley

Найбільш інноваційні гри:

Archero

Assassin's Creed Rebellion

Auto Chess

The Elder Scrolls: Blades

Minit

Auto Chess

Найкращий додаток:

Ablo

Ablo – найкращий додаток року

Найкращий додаток, на думку користувачів:

Video Editor – Glitch Video Effects

Найкращий додаток на щодень:

Appy Weather

Найкращі програми для особистісного зростання:

Peloton

Scripts by Drops

Smarter: Brain Training and Mind Games

Wisdo

Yoga for Beginners

Найкращі розважальні програми:

21 Buttons

Ablo

Concepts

Enlight Pixaloop

Video Editor: Glitch Video Effects

Категорія Hidden Gems ("Знахідки"):

Big Bang AR

Hipcamp Camping App

MashApp

MASSE

MelodyVR

Mario Kart Tour

Таким був 2019 рік. Одне можна сказати з упевненістю: користувачам Android, незнайомим з представленими лотами, варто надолужити згаяне. Адже 2020 рік принесе нові сюрпризи, і часу на прогін визнаних хітів не залишиться.

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